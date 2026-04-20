Poliția a aplicat sute de sancțiuni în 48 de ore. Rezultatele controalelor intense de pe DN15

În ultimele 48 de ore, polițiștii au desfășurat acțiuni ample pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței publice, intervenind la 76 de evenimente, dintre care 63 au fost semnalate de cetățeni prin apel la 112.

În urma verificărilor, au fost aplicate 468 de sancțiuni contravenționale, iar 213 dintre acestea au fost avertismente scrise.

Pe linie rutieră, polițiștii au acționat pentru siguranța traficului și au constatat o infracțiune la regimul circulației. În total, au fost reținute 31 de permise de conducere, 26 pentru depășirea vitezei legale, unul pentru conducere sub influența alcoolului și 4 pentru alte abateri. De asemenea, au fost retrase 11 certificate de înmatriculare.

În cazurile de violență domestică semnalate, polițiștii au emis 4 ordine de protecție provizorii.

Acțiune specială pe DN15

Separat, pe 19 aprilie, între orele 13:00 – 17:00, a avut loc o amplă acțiune de control pe DN15, desfășurată în sistem RELEU, cu participarea structurilor rutiere din cele 5 județe traversate de acest drum.

Au fost organizate 5 filtre în zonele cu risc rutier ridicat, iar la acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului Rutier Neamț și alte structuri ale IPJ Neamț, alături de specialiști ai Registrului Auto Român.

În cadrul controalelor au fost efectuate aproximativ 54 de testări pentru alcool și substanțe interzise, toate rezultatele fiind negative. De asemenea, nu au fost constatate infracțiuni în trafic.

Totuși, potrivit IPJ Neamț: „pentru alte abateri contravenționale constatate au fost aplicate 78 de sancțiuni, majoritatea pentru depășirea regimului legal de viteză (22). Defecțiunile tehnice constatate au fost sancționate cu retragerea certificatului de înmatriculare, în cazul a 5 conducători auto. Un singur permis de conducere a fost reținut de polițiști. Totodată, polițiștii au retras un set de plcăuțe cu numere de înregistrare”.

Autoritățile anunță că astfel de acțiuni vor continua, pentru creșterea siguranței pe drumurile publice.