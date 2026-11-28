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O întâmplare curioasă, care amintește de fabulele de La Fontaine, a fost surprinsă vineri, 27 noiembrie 2026, în Broșteni, județul Suceava.

„Doi regi ai pădurii”, iau masa în același loc, la o distanță infimă unul de celălalt, potrivit unor informații ale Regiei Naționale a Pădurilor − Romsilva.

O „singură masă și zero scandal. Asta până când cerbul se hotărăște să facă o vizită de curtoazie la vecin. Ursul n-a apreciat gestul și i-a explicat, pe limba lui, că masa lui nu e de împărțit, iar cerbul pare că a înțeles mesajul”.

Deși este o scenă neașteptată, deoarece ursul este prădător, iar cerbul pradă, ei pot fi observați mâncând în același loc, dacă găsesc hrană din abundență, cum este în acest caz.

Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate de silvicultorii din cadrul Ocolului Silvic Broșteni.

Ioana Mărcuțianu