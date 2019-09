Conducerea Partidului Național Liberal Neamț continuă demersurile pentru a prezenta opiniei publice adevărata stare de lucruri din sănătatea nemțeană. După ce am văzut la fața locului starea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, a urmat spitalul din Bicaz.

În data de 11 septembrie, conducerea PNL Bicaz, consilierii locali Iulian Mătase, Mihăiță Istrate și Claudiu Mărăscu, împreună cu prim-vicepreședintele George Lazăr, a efectuat o vizită de 2 ore, la spitalul Bicaz, unde s-au purtat discuții constructive și la obiect cu doamna director Letiția Damoc.

Am aflat de la sursă problemele cu care se confruntă unitatea spitalicească, ne-au fost prezentate și am dezbătut proiectele care se află în curs de implementare, am căutat soluții pentru investiții și creșterea calității serviciilor.

Doamna dr. Letiția Damoc s-a dovedit un partener deosebit de implicat, o profesionistă și, foarte vizibil, o persoană extrem de interesată în dezvoltarea spitalului. Concluzia noastră este fără echivoc: avem nevoie de oameni ca dr. Letiția Damoc, care să își dorească performanță și care să se zbată pentru Spital. Alături de un director dedicat există personalul medical, care dă dovadă de profesionalism și implicare, dar au nevoie de susținere si de asigurarea unei stabilități financiare pentru a a-și putea desfășura activitatea în condiții optime.

Lipsa investițiilor în Spitalul Bicaz se resimte în tot ceea ce presupune starea corpurilor de clădire. Am identificat împreună zonele care au nevoie urgentă de investiții în infrastructura cladirilor: cea de ambulatoriu – și aici vorbim de cabinetele doctorilor și ale personalului medical – și în zona de recuperare, atât partea de saloane pacienți, cât și de cabinete medicale sau a sălilor cu aparatură specifică pentru exercițiile de recuperare.

Proiectele sunt ambițioase și considerăm că se pot identifica soluții de finanțare.

Consilierii locali Iulian Matasă, Mihăiță Istrate și Claudiu Mărăscu vor înainte proiecte de hotărâre de consiliu local, pentru a încerca finanțarea acestor investiții de la bugetul local, iar grupul consilierilor județeni PNL va face diligențe pentru a găsi susținere și la nivelul Consiliului Județean Neamț. Spitalul Bicaz are nevoie de investiții serioase pentru creșterea calității serviciilor medicale, deservind actualmente populația din întreg arealul Valea Muntelui, orașul Bicaz, precum și turiștii care vin în zonă, aproximativ 50.000 de persoane. De aceea, PNL Neamț se implică activ în găsirea de soluții și alocarea de fonduri pentru Spitalul Bicaz, reiterând ideea că actul medical și sistemul sanitar în ansamblu sunt aspecte de o importanță vitală în societatea românească.

PNL este alături de locuitorii orașului Bicaz și vom fi un partener activ în rezolvarea și susținerea problemelor sistemului medical și a tuturor celorlalte probleme comunitare.

