Două proiecte de hotărâre au depus consilieri județeni ai PNL Neamț în vederea reluării traficului în zona Luțca, serios afectat de prăbușirea podului din localitate. Documentele ar urma să fie discutate în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Neamț. Dacă vor întruni votul majorității, imediat vor putea începe lucrările la amenajarea unui pod temporar, pe piloni, executat de Ministerul Apărării și, în paralel, se va putea realiza și studiul de fezabilitate pentru construcția unui nou pod, finanțat ulterior de la bugetul de stat, așa după cum a dat asigurări premierul Nicolae Ciucă.

Conform devizelor prezentate de PNL Neamț, suma necesară pentru montarea unui pod pe piloni este de 1,38 milioane lei, iar cheltuielile ulterioare de mentenanță lunară nu depășesc 352.671 lei.

Consilierii județeni liberali au propus ca aceste sume să fie preluate de la capitolele din care se finanțează porțile de intrare în județ, o cheltuială total inoportună, care se ridică la 8 milioane lei, cu mult mai mult decât este nevoie pentru normalizarea situației la Luțca. O altă soluție este și realocarea astronomicei sume de 12 milioane de lei, aprobată pentru construcția biroului lui Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț,

”La mai bine de trei luni de la prăbușirea podului de la Luțca, calvarul a 20.000 de oameni din localitățile învecinate rămâne cât se poate de real. În tot acest timp, Consiliul Județean Neamț, principal vinovat pentru acest dezastru, nu a făcut absolut nimic pentru normalizarea situației, cu toate că a primit propuneri concrete, sustenabile. Proiectele depuse de PNL Neamț au în vedere alocarea cât mai urgentă a sumelor necesare pentru deblocarea întregii situații. Am prezentat și costurile, am identificat și sursele de finanțare. Copiii au început școala, iarna bate la ușă, 20.000 de oameni sunt nevoiți să ocolească și câte 20 de kilometri, zilnic, pentru a ajunge la școală, la locurile de muncă etc. Important este ca PSD Neamț și coaliția formată în jurul său în Consiliul Județean să înțeleagă că răbdarea acestor oameni a ajuns la limită și că trebuie luate măsuri cât mai urgent. Cea mai bună decizie a consilierilor județeni este să voteze în favoarea acestor proiecte, să putem amenaja cât mai repede un pod temporar și să începem și demersurile necesare pentru construcția unui nou pod”, a precizat George Lazăr, președintele PNL Neamț.

Prin cele două proiecte de hotărâre, PNL Neamț a propus ca sumele care se cheltuie de la bugetul județean pentru montarea unui pod temporar și realizarea unui studiu de fezabilitate pentru construcția unui pod nou să fie recuperate de la cei care vor fi găsiți vinovați de dezastrul de la Luțca, după finalizarea anchetelor.

În concluzie, PNL Neamț le solicită tuturor forțelor politice care sunt reprezentate în Consiliul Județean Neamț, în special președintelui PSD Neamț, Daniel Harpa, să trateze cu maximă seriozitate aceste două proiecte, care se constituie în soluții concrete pentru cei 20.000 de locuitori din Luțca și comunele învecinate.

Biroul de presă al PNL Neamț