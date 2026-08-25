PNL Neamț în fierbere. Laurențiu Leoreanu: „Suntem pentru corectitudine, dar nu împotriva calității clasei politice! Pe cine să punem, căruțași?

Laurențiu Leoreanu, președintele PNL Neamț, a convocat o ședință de urgență a partidului, la sediul județean din Piatra-Neamț, în cadrul căreia au fost căutate soluții.

„O parte au rămas pe gânduri, așteaptă să vedem ce se întâmplă mîine, la ora 10:00, o parte ziceau că-și dau demisia. Sunt discuții, oamenii sunt pe gânduri. Adică, dacă nu o să fie oameni valoroși în funcții de consilieri județeni și locali, ce faci? Iei căruțași? Oamenii aceștia sunt oameni cu experiență, cu o anumită greutate, sunt medici, sunt directori de școli, dacă nu astfel de oameni atunci pe cine să punem în Consiliul Local, căruțași? Adică, încercăm să fim corecți, încercăm să respectăm legislația și cerințele europene, dar, de pildă în Franța primarul unei localități poate și să fie și parlamentar.

Lucrurile acestea trebuie gândite un pic. Sigur, suntem pentru transparentizare, pentru corectitudine, pentru legalitate, dar nu împotriva calității clasei politice! Aici, omul nu-și pierde mandatul, își pierde locul de muncă!

Aici, într-adevăr, ai filonul oamenilor de afaceri, firește, dar trebuie să ai și partea aceasta administrativă reprezentată într-un for local, pentru că, până la urmă în zona aceasta se decide calitatea vieții„, a declarat Laurențiu Leoreanu, la ieșirea de la ședință, pentru „Mesagerul de Neamț”.

Valentin Stavarache (PNL): „Ne-au transformat pe toți în funcționari publici!”

Fierbere mare și tensiuni sunt în principalele formațiuni politice din județul Neamț care au aleși județeni și locali în postura de a face o alegere.

Între timp, unii respectă termenul dat prin lege, 25 august 2026, ora 0:00 și își scriu demisiile din funcțiile de consilieri județeni sau consilieri locali, atât la Roman, cât și la Piatra-Neamț. Ceilalți așteaptă decizia de miercuri, ora 10:00, când s-a anunțat că este posibil să mai intervină o schimbare. Există, însă semnale că o asttfel de modificare se va face doar în sensul unui nou termen până la care poate fi înregistrată o decizie/demisie din funcția de ales local sau județean.

Consilierul județean PNL Valentin Stavarache, care a câștigat prin concurs funcția de director al Oficiului Județean pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară, în urmă cu un an, este unul dintre cei care se află în situația de a alege dacă mai rămâne consilier județean sau director la Cadastru.

Deocamdată, spune că nu a luat nicio decizie pentru că, situația ca atare de a fi forțat să aleagă, printr-o nouă regulă dată în timpul jocului, nu i se pare corectă. Dar, dacă ANI se va îndrepta împotriva sa, Valentin Stavarache este pregătit să conteste în instanță o astfel de decizie.

„Eu îmi asum situația, nu-i deloc normal ce se întâmplă, dar îmi asum! Nu este normal să schimbi o regulă în timpul jocului! Pentru că atunci când am devenit consilier județean, în 2024 nu exista această regulă și mi-am câștigat acest loc prin muncă în campania electorală, prin investiții -atât de timp, cât și financiare, până la urmă am plătit și cu sănătatea mea!

Apoi, funcția de director la OJCPI, pe care o ocup de un an de zile, am câștigat-o în baza unui concurs, nu am fost numit politic.

Practic, ne-au asimilat pe toți funcționarilor publici, prin această extindere spre personalul contractual a incompatibilităților ce existau înainte numai în cazul funcționarilor publici„, a declarat Valentin Stavarache pentru „Mesagerul de Neamț”.

Potrivit semnalelor primite de la lideri politici din județul Neamț, situația este tensionată în această seară pentru toți cei care se află în postura de a opta, indiferent de partidul din care fac parte.

Pe înțelesul tuturor, cei care ocupă și funcții de aleși județeni sau locali, dar sunt și angajați pe bani publici, nu sunt incompatibili din postura de consilier județean sau local, ci din postura de angajat pe bani publici. Însă, nimeni nu pare dispus să aleagă indemnizația de ședință în contrapondere cu salariul la stat. Diferența din punct de vedere financiar este mult prea mare.

A.C.