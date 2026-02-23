PNL anunță: Coaliția a agreat pachetul pentru reforma administrației, relansare economică și ajustări la impozitele locale

Ședința Coaliției de guvernare de luni, 23 februarie, s-ar fi încheiat cu un acord unanim asupra unui pachet de măsuri care vizează reforma administrației, stimularea economiei și ajustări fiscale cu impact asupra impozitelor locale, potrivit unui comunicat transmis de Partidul Național Liberal (PNL). Liberalii susțin că setul de măsuri face parte dintr-un demers mai amplu de „modernizare a statului” și de respectare a angajamentelor europene privind disciplina bugetară și reformele structurale.

Conform PNL, pachetul urmează să fie transpus rapid în acte normative, prin două ordonanțe care ar urma să fie adoptate în ședința de Guvern din această săptămână.

Reforma administrației, adoptată împreună cu pachetul economic

Un prim pilon al acordului îl reprezintă reforma administrației centrale și locale. Potrivit comunicatului, coaliția a decis „adoptarea, în ședință de Guvern, a reformei administrației centrale și locale”, un pachet care ar urmări reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne.

„Scopul reformei este creșterea calității actului administrativ și reducerea costurilor statului”, mai precizează PNL.

În paralel, coaliția a decis finalizarea pachetului de relansare economică. Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei ar urma să definitiveze detaliile tehnice pentru ca acesta să fie supus adoptării Guvernului simultan cu pachetul dedicat administrației.

Reduceri la impozitul pe clădiri vechi

În zona fiscalității locale, coaliția a agreat introducerea unor cote de reducere la impozitul pe clădiri pentru imobilele cu vechime semnificativă, măsură prezentată ca sprijin pentru proprietarii de clădiri istorice sau vechi, unde costurile de întreținere și reabilitare sunt, de regulă, mai ridicate.

Astfel, potrivit PNL: pentru clădiri mai vechi de 100 de ani, cota de reducere ar fi de 25% și pentru clădiri cu vechime între 50 și 100 de ani, cota de reducere ar fi de 15%.

Coaliția a stabilit și reglementarea cotelor de reducere la impozitele pe clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap grav și accentuat. Conform comunicatului persoanele cu handicap grav ar urma să beneficieze de o reducere de 50%, persoanele cu handicap accentuat ar urma să beneficieze de o reducere de 25%, însă cu introducerea unor plafoane valorice, care urmează să fie stabilite în textul legislativ elaborat de Ministerul Finanțelor.

Totodată, Ministerul Finanțelor a fost mandatat să redacteze cadrul legal astfel încât să poată fi gestionate administrativ regularizările pentru contribuabilii care au plătit deja, eventualele diferențe urmând să fie compensate sau restituite în procedurile ce vor fi prevăzute de actul normativ.