Ploi și vijelii în Regiunea Nord-Est

Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben care anunță instabilitate accentuată în Regiunea Nord-Est. Ambele vizează județele Neamț, Botoșani, Iași și Suceava și sunt valabile de pe 25 august, de la ora 16:00, până pe 26 august, la ora 23:00. Se va înregistra instabilitate atmosferică, averse torențiale și rafale de până la 70 km/h. „În sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, apoi mai ales noaptea și în nordul Munteniei, Maramureș și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…50 l/mp”, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Pe 26 august aceleași fenomene se vor înregistrat îndeosebi jumătatea de nord a Moldovei dar și în cea mai mare parte a zonei montane. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

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