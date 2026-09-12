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Ploi și vijelii în județele Regiunii Nord-Est

de Sofronia Dan

Meteorologii au actualizat prognoza și au emis o atenționare cod galben de precipitații importante cantitativ, averse torențiale,  intensificări ale vântului, posibil și grindină. Sunt vizate județele Neamț, Iași, Bacău și Vaslui, precum și alte regiuni ale țării. Atenționarea intră în vigoare pe 12 septembrie, la ora 14:00, și este valabilă până pe 13 septembrie, la ora 05:00.

În județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și zona de munte a județelor Buzău și Prahova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și local de peste 30…40 l/mp”, conform ANM.

Manifestări de instabilitate vor avea loc și în restul teritoriului, toată țara fiind vizată de o informare meteo de ploi și vijelii până pe 13 septembrie la ora 22:00. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prognoza.

Dan Sofronia

Autor:

Sofronia Danhttp://zch.ro
Reporter cu 30 de ani de experiență, lucrează în mass-media din 1996, debutând la Monitorul de Neamț. A mai scris pentru cotidianele Evenimentul Zilei București și Adevărul. De câteva luni își desfășoară activitatea la Mesagerul de Neamț și Zch.ro. Este specializat în domeniile politică, administrație, social/actualitate, justiție, eveniment, sport.
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