Ploi, ninsori la munte și vânt puternic în toată țara toată săptămâna viitoare

Vremea s-a schimbat radical încă de la finalul lunii septembrie când s-a răcit tranșant și nu dă semne să se îndrepte cel puțin până spre sfârșitul primei decade a lui Brumărel. Meteorologii au actualizat prognoza și au emis o informare de vreme rea valabilă până spre finalul săptămânii viitoare. De pe 5 octombrie, de la ora 21:00 și până pe 9 octombrie, la 10:00 sunt așteptate ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, intensificări ale vântului, precum și vreme rece.

„Din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Cantitățile de apă vor fi însemnate și se vor acumula 25…50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, 70…100 l/mp, în special de luni seară (6 octombrie) și până miercuri dimineața (8 octombrie). În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, temporar vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar marți (7 octombrie) va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă”, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Sursa citată mai arată că temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, de peste 60…70 km/h. „Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, în general cu temperaturi maxime cuprinse între 12 și 18 grade și minime între 3 și 12 grade”, spun meteorologii.

(G. S.)