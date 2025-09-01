Administrația Națională de Meteorologie a transmis o avertizare cod galben de averse locale valabilă luni, 1 septembrie, până la ora 14:00.

Potrivit meteorologilor, este semnalată o “acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp.

În zona atenționată, în ultimele ore, s-au acumulat cantități de apă de 20…25 l/mp.

Zone vizate:

Județul Neamţ: Bicaz, Grumăzești, Bodești, Petricani, Crăcăoani, Bălțătești, Gârcina, Țibucani, Bicazu Ardelean, Urecheni, Hangu, Timișești, Păstrăveni, Tașca, Ghindăoani, Negrești;

Județul Iaşi: Pașcani, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Cristești”.

A.C.