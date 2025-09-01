ploaieAdministrația Națională de Meteorologie a transmis o avertizare cod galben de averse locale valabilă luni, 1 septembrie, până la ora 14:00.

Potrivit meteorologilor, este semnalată o “acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp.

În zona atenționată, în ultimele ore, s-au acumulat cantități de apă de 20…25 l/mp.

Zone vizate:

  • Județul Neamţ: Bicaz, Grumăzești, Bodești, Petricani, Crăcăoani, Bălțătești, Gârcina, Țibucani, Bicazu Ardelean, Urecheni, Hangu, Timișești, Păstrăveni, Tașca, Ghindăoani, Negrești;
  • Județul Iaşi: Pașcani, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Cristești”.

A.C.

Articolul precedentTragedie la Păstrăveni: un motociclist a murit după ce a intrat într-un stâlp!
Articolul următorOpt pompieri nemțeni au ajuns în Atena
ZCH News
ZCH News
https://www.zch.ro
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.