Plățile cash, limitate la 10.000 de euro în UE, din iulie 2027. Ce trebuie să știe românii

Uniunea Europeană va introduce, de la 10 iulie 2027, o limită de 10.000 de euro pentru plățile în numerar făcute în cadrul activităților comerciale. Măsura se aplică atunci când o firmă, un PFA sau un profesionist vinde bunuri ori prestează servicii.

Pe scurt, o persoană care cumpără un bun sau un serviciu de la o firmă nu va putea plăti cash mai mult de echivalentul a 10.000 de euro, indiferent dacă plata este făcută în lei sau în valută.

Regula este prevăzută de Regulamentul UE 2024/1624, adoptat pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării activităților ilegale.

Nu va fi posibilă împărțirea artificială a plății

Limita nu poate fi ocolită prin împărțirea sumei în mai multe plăți mai mici.

De exemplu, dacă un bun costă 15.000 de euro, nu va fi permis ca suma să fie achitată în două sau trei tranșe cash, dacă plățile fac parte din aceeași tranzacție. În acest caz, diferența va trebui plătită prin transfer bancar, card sau altă metodă de plată care poate fi urmărită.

Regula vizează plățile în numerar dintre persoane fizice și comercianți, inclusiv firme, PFA-uri sau persoane care oferă servicii în mod profesional.

Este relevantă, de exemplu, la cumpărarea unei mașini de la un dealer, la lucrări de construcții, la mobilă, electrocasnice, servicii sau alte tranzacții cu valoare mare.

Ce plăți nu sunt vizate direct

Plafonul european nu se aplică direct plăților între persoane fizice care nu desfășoară activități profesionale.

Astfel, dacă două persoane fizice fac o tranzacție între ele, regula europeană de 10.000 de euro nu este, prin ea însăși, aplicabilă. Totuși, pot exista alte limite stabilite prin legislația românească.

De asemenea, regula nu vizează operațiunile realizate la bănci, instituții de monedă electronică sau furnizori de servicii de plată, precum depunerile ori retragerile de numerar.

România are deja plafoane pentru plățile cash

În România, Legea nr. 70/2015 stabilește deja limite pentru plățile în numerar, iar în anumite situații acestea sunt mai mici decât plafonul european de 10.000 de euro.

Regulamentul european permite statelor membre să păstreze sau să introducă limite naționale mai restrictive. Cu alte cuvinte, plafonul de 10.000 de euro este limita maximă acceptată la nivel european, nu o obligație ca toate statele să permită plăți cash până la această sumă.

Pentru majoritatea cumpărăturilor obișnuite, schimbarea nu va avea efect direct. Măsura vizează în special tranzacțiile comerciale de valoare mare, unde autoritățile vor ca banii să poată fi mai ușor urmăriți.

Ioana Mărcuțianu