Platformă falsă care promite înscrieri contra cost în Programul Rabla Auto 2025. Plângere penală depusă de AFM

Platformă falsă care promite înscrieri contra cost în Programul Rabla Auto 2025. Plângere penală depusă de AFMAdministrația Fondului pentru Mediu (AFM) a depus astăzi, 23 septembrie, o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unei platforme online neautorizate care solicita bani cetățenilor pentru a-i înscrie în Programul Rabla Auto 2025.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că autoritățile vor acționa împotriva oricărei tentative de fraudă. „Întotdeauna vom acționa cu fermitate împotriva tuturor celor care încearcă, într-un fel sau altul, să încalce legea și, la fel de grav, să inducă în eroare cetățenii. Este esențial ca oamenii să aibă încredere că statul le oferă șanse egale, corecte și sigure de a accesa aceste programe, fără costuri ascunse și fără intermediari”.

Înscrierea în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe pe 30 septembrie 2025, la ora 10:00, exclusiv prin aplicația oficială a AFM. Procedura este gratuită și nu implică taxe sau intermediari, iar platformele care promit înscrieri rapide contra cost sunt false și ilegale.

Pentru informații corecte și actualizate, cetățenii sunt încurajați să urmărească site-ul oficial al AFM și pagina de Facebook a instituției.

Foto: Facebook/ Ministerul Mediului – România

