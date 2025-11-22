Planul de acțiune PIROTEHNIC – controale în piețe, oboare și târguri
ACTUALITATESOCIALStiri fierbinti

Planul de acțiune PIROTEHNIC – controale în piețe, oboare și târguri

de Croitoru Angela

IGPR a anunțat, prin intermediul presei centrale, că, în perioada 22 septembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, este activat, la nivel național, Planul „Pirotehnic”, pentru prevenirea și limitarea riscurilor asociate folosirii articolelor pirotehnice periculoase. Acest plan are ca obiectiv creșterea siguranței cetățenilor, prin prevenirea, constatarea și combaterea evenimentelor generate de nerespectarea legii. Controalele sunt axate pe fapte precum deținerea, comercializarea, importul, transferul, depozitarea și utilizarea ilegală a articolelor pirotehnice, atât de către persoane fizice, cât și de către persoane juridice.

Pe parcursul acestei perioade, polițiștii vor derula activități de control la toți operatorii economici autorizați să comercializeze sau să depoziteze articole pirotehnice și materii explozive. Acțiunile vizează, în mod special, complexele comerciale, piețele, târgurile, dar și gările, porturile și aeroporturile. Verificări vor fi făcute și în mediul online, pe site-urile care comercializează articole pirotehnice.

Planul de acțiune PIROTEHNIC – controale în piețe, oboare și târguri

În vara acestui an a fost modificată legislația în domeniu: „Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 (ex.: artificii de brad, focuri și bețișoare bengale, pocnitori pentru petreceri, jerbe, granule scânteietoare, chibrituri detonante, scântei, pocnitori cu confeti, bobițe explozive etc.) prezintă un risc scăzut la utilizare și pot fi puse la dispoziție, pe piață, numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani. Articolele pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 nu pot fi comercializate persoanelor fizice, în vederea uzului personal, întrucât prezintă un grad de pericol ridicat, prin prisma riscurilor de explozii puternice sau de răniri grave, dar și a cauzării unor incendii și distrugeri materiale.”

Aceste tipuri de materii explozive, de la F2 la P2, sunt destinate specialiștilor autorizați, care au cunoștințe privind montarea, aprinderea și neutralizarea acestora și le pot folosi în condiții controlate (ex.: pe platourile de filmare, la spectacole, în industria auto etc.), precum și în cadrul unor evenimente organizate în condiții legale și de siguranță, pentru public și mediul înconjurător.

Polițiștii desfășoară, pe de o parte, activități de identificare a persoanelor implicate în astfel de fapte, care pot fi trase la răspundere atât contravențional, cât și penal. Pe de altă parte, vor fi organizate activități de informare, inclusiv în unitățile de învățământ, unde elevii sunt avertizați asupra riscurilor reale generate de utilizarea articolelor pirotehnice ilegale sau periculoase, cu accent pe consecințele legale, dar și pe riscurile pentru integritatea

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
DSP Neamț: Niciun cabinet stomatologic din județul Neamț nu este autorizat pentru anestezie generală
Articolul următor
Video. „Nu merită să-ți distrugi viața!” – mărturia unei victime a violenței domestice

Ultima ora

Infracțional Neamț

Amendat cu 2.000 de lei pentru trufe de 10.500 de lei. Omul a rămas și fără delicatese!

Un sucevean care transporta trufe negre a avut ghinionul...
Social Neamț

Video. „Nu merită să-ți distrugi viața!” – mărturia unei victime a violenței domestice

Campania de conștientizare dedicată victimelor violenței domestice din acest...
Sănătate Neamţ

DSP Neamț: Niciun cabinet stomatologic din județul Neamț nu este autorizat pentru anestezie generală

Cazul copilului de 2 ani decedat după ce i...
Stiri fierbinti

Vremea a luat-o razna în Moldova: praf saharian, ploi, lapoviță și ninsoare!

Un weekend cel puțin ciudat din punct de vedere...
EVENIMENT

21 noiembrie 2002: ziua în care România a primit invitația oficială de aderare la NATO

La 21 noiembrie 2002, la summitul NATO de la...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale