Planul de acțiune PIROTEHNIC – controale în piețe, oboare și târguri

IGPR a anunțat, prin intermediul presei centrale, că, în perioada 22 septembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, este activat, la nivel național, Planul „Pirotehnic”, pentru prevenirea și limitarea riscurilor asociate folosirii articolelor pirotehnice periculoase. Acest plan are ca obiectiv creșterea siguranței cetățenilor, prin prevenirea, constatarea și combaterea evenimentelor generate de nerespectarea legii. Controalele sunt axate pe fapte precum deținerea, comercializarea, importul, transferul, depozitarea și utilizarea ilegală a articolelor pirotehnice, atât de către persoane fizice, cât și de către persoane juridice.

Pe parcursul acestei perioade, polițiștii vor derula activități de control la toți operatorii economici autorizați să comercializeze sau să depoziteze articole pirotehnice și materii explozive. Acțiunile vizează, în mod special, complexele comerciale, piețele, târgurile, dar și gările, porturile și aeroporturile. Verificări vor fi făcute și în mediul online, pe site-urile care comercializează articole pirotehnice.

În vara acestui an a fost modificată legislația în domeniu: „Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 (ex.: artificii de brad, focuri și bețișoare bengale, pocnitori pentru petreceri, jerbe, granule scânteietoare, chibrituri detonante, scântei, pocnitori cu confeti, bobițe explozive etc.) prezintă un risc scăzut la utilizare și pot fi puse la dispoziție, pe piață, numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani. Articolele pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 nu pot fi comercializate persoanelor fizice, în vederea uzului personal, întrucât prezintă un grad de pericol ridicat, prin prisma riscurilor de explozii puternice sau de răniri grave, dar și a cauzării unor incendii și distrugeri materiale.”

Aceste tipuri de materii explozive, de la F2 la P2, sunt destinate specialiștilor autorizați, care au cunoștințe privind montarea, aprinderea și neutralizarea acestora și le pot folosi în condiții controlate (ex.: pe platourile de filmare, la spectacole, în industria auto etc.), precum și în cadrul unor evenimente organizate în condiții legale și de siguranță, pentru public și mediul înconjurător.

Polițiștii desfășoară, pe de o parte, activități de identificare a persoanelor implicate în astfel de fapte, care pot fi trase la răspundere atât contravențional, cât și penal. Pe de altă parte, vor fi organizate activități de informare, inclusiv în unitățile de învățământ, unde elevii sunt avertizați asupra riscurilor reale generate de utilizarea articolelor pirotehnice ilegale sau periculoase, cu accent pe consecințele legale, dar și pe riscurile pentru integritatea

Angela Croitoru