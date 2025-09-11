Târgul de carte Piatra Neamț a devenit tradiție și a ajuns la cea de-a XV-a ediție. Anul acesta organizatorii, Camera de Comerț și Industrie Neamț și Primăria Piatra Neamț, au ales drept loc de desfășurare a evenimentului platoul Curții Domnești. Timp de patru zile, în perioada 11 – 14 septembrie, sunt programate conferințe, lansări de volume și interviuri. Motto-ul manifestării a fost anunțat de președintele Camerei de Comerț și Industrie Neamț, Miahai Apopii: „Cumpără-citește-donează o carte!”. Sunt prezente cu cele mai noi apariții editoriale 15 edituri între care Editura Academiei Române, Mica Europă, Soniart Edit, Grupul Editorial Art sau Crigarux.

Organizatorii anunță 10 conferințe pe teme culturale, istorice și literare, sunt programate 50 de lansări de carte, întâlniri cu autori precum și sesiuni de autografe. În cortul de pe platoul Curții Domnești unde se desfășoară Târgul de carte Piatra Neamț vizitatorii pot vedea expoziții de pictură cu lucrări semnate de artiști plastici pietreni.

Cea de-a XV-a ediție a Târgului de carte Piatra Neamț aduce o premieră, un planetariu mobil pentru marcarea Zilei Explorării Spațiului Cosmic care are loc pe 12 septembrie. Planetariu mobil este o experiență interactivă pentru elevi, iar aceștia vor putea explora tainele universului și ale planetelor, zilnic în intervalul orar 10:00 -20:00.

Gabi SOFRONIA, foto-video Denisa POPA