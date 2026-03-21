Plan Roșu activat după ce un autocar s-a răsturnat la granița dintre județele Vaslui și Galați. O persoană și-a pierdut viața

ISU Vaslui a intervenit în această dimineață la un grav accident rutier produs în județul vecin Galați, unde un autocar s-a răsturnat în afara părții carosabile, între localitățile Tutova și Priponești. Autoritățile au activat imediat Planul Roșu de intervenție, după primele informații care indicau un număr mare de persoane implicate. Din păcate, o persoană și-a pierdut viața în urma accidentului.

Potrivit ISU Vaslui, incidentul s-a produs în jurul orei 04:15, la limita dintre județele Vaslui și Galați. Inițial s-a estimat că în autocar s-ar fi aflat aproximativ 50 de persoane, însă echipele ajunse la fața locului au confirmat că în accident au fost implicate 44 de persoane, dintre care 42 de pasageri și doi conducători auto.

La sosirea echipajelor de intervenție, o persoană era încarcerată în autocar, iar o alta fusese deja declarată decedată. Mobilizarea a fost una amplă, intervenind forțe din ambele județe, cu autospeciale de descarcerare, ambulanțe SMURD, unități de terapie intensivă mobilă și puncte medicale avansate.

În urma evaluării victimelor, 14 persoane rănite au fost transportate la unități medicale din Vaslui și Galați. Alte 24 de persoane, care nu au necesitat îngrijiri medicale, au fost preluate și transportate la Bârlad cu microbuze ale ISU Vaslui. Patru persoane au ales să își continue drumul spre București cu mijloace proprii, iar un conducător auto a rămas la locul accidentului.

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat începând cu ora 06:25, după ce situația a fost stabilizată, iar echipajele au început retragerea către unități.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

Foto: ISU Vaslui