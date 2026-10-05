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Pipirig. Un bărbat a fost descoperit fără viață în fânărie!

de Ioana Mărcuțianu

Familia unui bărbat, din Pipirig, a avut un șoc, la finalul săptămânii trecute, când l-a găsit atârnând de un ștreang în depozitul de fân din gospodărie. Oamenii legii, ajunși la locul macabrei descoperiri au constatat că acesta nu prezenta semne evidente de violență pe corp.
„Sâmbătă, 3 octombrie 2026, în jurul orei 15:40, polițiștii Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, un bărbat de 65 de ani, din Pipirig, s-ar fi spânzurat în fânărie.
La fața locului s-a prezentat și un echipaj SAJ Neamț care a constatat decesul bărbatului.
S-a procedat la examinarea acestuia, din punct de vedere criminalistic, nefiind identificate urme de violență.
Bărbatul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzelor decesului”.
A fost întocmit dosar penal in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Angela Croitoru

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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