Cetăţenii din Piatra-Neamţ vor avea mai multe posibilităţi de a depune cereri on-line pentru diferite servicii publice către administraţia publică locală. Una dintre acestea este aceea de a relaţiona cu angajaţii primăriei, direct de pe reţelele de socializare, prin intermediul unui robot virtual.

Totul este posibil prin cel de-al doilea proiect de digitalizare lansat astăzi, 4 octombrie, de primarul Andrei Carabelea -“Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației prin digitalizare”.

“La începutul lunii iulie am lansat o platformă de servicii digitale pentru utilizarea de la distanță a serviciilor publice de interes cum ar fi: obținerea certificatelor de urbanism, autorizații de construire, avize săpături, diverse adeverințe. La începutul acestui an, dorind să completăm serviciile publice oferite prin această platformă și să urmărim activitatea angajaților noștri printr-un sistem de task management, managementul calității și un management al documentelor mai eficient, care ne va permite să mărim calitatea serviciilor oferite, am accesat acest proiect. Elementul de noutate îl reprezintă o soluție inovatoare gândită de colegii din serviciile de GIS și IT, un serviciu chat bot, practic un robot virtual, care să răspundă solicitărilor venite de la cetățeni prin rețelele de socializare“, a declarat primarul Andrei Carabelea, în conferința de presă de la sediul instituţiei.

Valoarea totală a proiectului este de 3,3 milioane de lei, finanţare europeană prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, contribuţia primăriei de la bugetul local fiind de 2%. Termenul de implementare este de de 16 luni.

Un alt avantaj, administrativ de această dată, al proiectului va fi supravegherea activităţii online a angajaţilor din diferite compartimente ale primăriei.

În cadrul proiectului vor fi instruiți 210 utilizatori din cei 233 de angajați ai primăriei, 20 de utilizatori cheie și 3 administratori de sistem și baze de date. Dintre aceștia, 122 vor fi instruiți pentru a opera online diferite servicii, iar 37 de angajați vor urma cursuri de management al calității. Alt element de noutate îl reprezintă faptul că Serviciul financiar-contabil al primăriei va trece la semnarea electronică a documentelor.

Angela Croitoru