Un bărbat de 72 de ani a fost la un pas de moarte în urma unui incendiu care i-a cuprins apartamentul. Evenimentul nedorit a avut loc marți, 9 septembrie într-un apartament dintr-un bloc de locuințe de pe strada Mărăței din Piatra Neamț. Forțele de intervenție au fost sesizate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț aproape de miezul nopții, în jurul orei 23:45.

La fața locului, pompierii militari au constatat că iese fum dintr-un apartament situat la parterul blocului. Incendiul cuprinsese bucătăria și se manifesta cu degajare mare de fum. În interior salvatorii au găsit o persoană inconștientă. „Pompierii l-au scos din locuință și l-au predat echipajului SMURD care a început imediat manevrele de resuscitare. La locul evenimentului s-a deplasat și echipajul SMURD TIM care a continuat manevrele de resuscitare. Din fericire bărbatul în vârstă de 72 de ani a răspuns manevrelor de resuscitare. Acesta a fost transportat la UPU Piatra-Neamț”, a anunțat ISU Neamț.

Focul a mistuit materiale textile, mobilier, bunuri de uz casnic și o canapea, fiind stins în scurt timp de salvatori care au acționat pentru evacuarea fumului din interiorul apartamentului și de pe casa scării. „Nu a fost necesară evacuarea locatarilor din bloc. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost fumatul”, mai arată sursa citată.

(G. S.)