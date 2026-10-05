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Pieton rănit după ce a fost acroșat de o semiremorcă la Târgu-Neamț

de Vlad Bălănescu

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost rănit ușor în noaptea de 5 octombrie, după ce a fost acroșat de o semiremorcă pe strada Mihai Sadoveanu din Târgu-Neamț.

Potrivit polițiștilor, sesizarea a fost făcută în jurul orei 00:12. Un bărbat de 44 de ani, din județul Vâlcea, conducea un autotren cu semiremorcă spre Piatra-Neamț, când semiremorca l-ar fi acroșat pe pieton, care se deplasa pe partea dreaptă a carosabilului, în aceeași direcție.

Pietonul a fost rănit și transportat la o unitate medicală. Testarea cu etilotestul a indicat 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cazul șoferului, rezultatul testării a fost negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările producerii accidentului.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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