Pieton rănit după ce a fost acroșat de o semiremorcă la Târgu-Neamț

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost rănit ușor în noaptea de 5 octombrie, după ce a fost acroșat de o semiremorcă pe strada Mihai Sadoveanu din Târgu-Neamț.

Potrivit polițiștilor, sesizarea a fost făcută în jurul orei 00:12. Un bărbat de 44 de ani, din județul Vâlcea, conducea un autotren cu semiremorcă spre Piatra-Neamț, când semiremorca l-ar fi acroșat pe pieton, care se deplasa pe partea dreaptă a carosabilului, în aceeași direcție.

Pietonul a fost rănit și transportat la o unitate medicală. Testarea cu etilotestul a indicat 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cazul șoferului, rezultatul testării a fost negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările producerii accidentului.