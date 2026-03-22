O constănțeancă și-a găsit sfârșitul la Roman
ACTUALITATENEAMȚ

Pieton accidentat mortal în Săbăoani

de Popa Denisa

Un pieton și-a pierdut viața, sâmbătă seară, 21 martie, după ce a fost lovit de un autoturism în localitatea Săbăoani.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, accidentul s-a produs în jurul orei 20:50, când polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost alertați cu privire la un eveniment rutier petrecut pe strada Orizontului, la intersecția cu strada Sportului.

Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că un bărbat de 60 de ani, din județul Bacău, aflat la volanul unui autoturism, ar fi surprins și accidentat un bărbat de 58 de ani, din Săbăoani. Victima se deplasa pe partea carosabilă în momentul impactului.

În urma coliziunii, pietonul a suferit leziuni grave, iar, din păcate, echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul acestuia.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Autor:

https://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro.
Articolul precedent
Trei băcăuani condamnați pentru tentativă de omor, opriți pe Aeroportul din Bacău
Articolul următor
Ziua Poliției Române în Neamț. Evenimente pentru copii și părinți în Piatra Neamț, Roman, Bicaz, Târgu Neamț și Roznov
Ultima ora

NEAMȚ

FOTO. Militarii nemțeni, instrucție comună cu partenerii polonezi

Militarii Batalionului 634 Infanterie din Piatra Neamț, structură a...
ACTUALITATE

Neamț. Cine sunt finaliștii calificați în Gala laureaților a Festivalului Florile Ceahlăului

Finaliștii care vor urca pe scenă în Gala laureaților...
ACTUALITATE

Minor rănit la Roznov după ce a fost lovit de o mașină. Șoferul a fugit de la locul accidentului

Un minor în vârstă de 16 ani a fost...
ACTUALITATE

Ziua Poliției Române în Neamț. Evenimente pentru copii și părinți în Piatra Neamț, Roman, Bicaz, Târgu Neamț și Roznov

Ziua Poliției Române este marcată în județul Neamț printr-o...
Infracțional Bacău

Trei băcăuani condamnați pentru tentativă de omor, opriți pe Aeroportul din Bacău

Trei bărbați din județul Bacău, urmăriți pentru executarea unor...

Categorii