Pieton accidentat mortal în Săbăoani

Un pieton și-a pierdut viața, sâmbătă seară, 21 martie, după ce a fost lovit de un autoturism în localitatea Săbăoani.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, accidentul s-a produs în jurul orei 20:50, când polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost alertați cu privire la un eveniment rutier petrecut pe strada Orizontului, la intersecția cu strada Sportului.

Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că un bărbat de 60 de ani, din județul Bacău, aflat la volanul unui autoturism, ar fi surprins și accidentat un bărbat de 58 de ani, din Săbăoani. Victima se deplasa pe partea carosabilă în momentul impactului.

În urma coliziunii, pietonul a suferit leziuni grave, iar, din păcate, echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul acestuia.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.