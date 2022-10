Seceta și conductele de apă uzate, depășite încă de acum 15 ani, ar fi principalele două motive datorită cărora romașcanii au primit apă după program, atât ziua, cât și noaptea în cursul acestui an.

“Față de anul trecut, unde am avut o captare medie de 900-950 mc/oră din Captarea Pildești – Simionești, influența secetei ne-a adus un deficit de 150-200 mc/oră, poate, în unele zile și mai mare. Toată lumea se întreabă de ce am apelat la furnizarea cu program, mai întâi pe timp de noapte pentru a asigura furnizarea apei pe timp de zi. Se pare că, după două săptămâni, am apelat la furnizarea apei cu program pe timp de zi. Lipsa apei! Debitul pe râul Moldova era anul trecut de 20-25 mc/s, la ora actuală avem o medie de 8-9 mc/s maxim 15 mc/s, fapt care influențează cantitatea apei din pânza freatică. Și, bineînțeles, inclusiv funcționalitatea sistemului la capacitatea lui normală, de a asigura debitul necesar astfel încât să nu avem probleme cu furnizarea apei. Trebuie să spunem și că sunt foarte multe rețele de transport vechi, cu durată de viață expirate încă din 2006, vorbim aici de rețele de transport de la 300-400 mm, până la 600 de mm care generează pierderi. Pierderi care ajung undeva la 70%”, a precizat managerul Apa Serv, Bogdan Mușat.

Pentru reducerea pierderilor, Apa Serv a avut anul acesta un buget pentru înlocuirea conductelor uzate de 2,9 milioane de lei, din care 1,5 milioane de lei au fost alocate Romanului pentru lucrări în zona de aducțiune-captare și pe rețeaua de transport din oraș pe străzile Anton Pann și Libertății. Anul viitor, din subvenția pe care compania de apă o primește, vor fi alocate alte fonduri pentru înlocuirea conductelor uzate de la Roman.

O soluție care ar putea funcționa pentru moment ar fi realizarea unei baraj din balastru pe brațul râului Moldova din apropierea captării, astfel încât să crească cantitatea de apă care ajunge în captarea de la Pildești. Ideea ar fi venit pe fondul unei constatări din iarna trecută când a crescut debitul apei după formarea unui pod de gheață pe Moldova.

O altă soluție luată în calcul și aflată în discuții ar fi un ajutor venit din partea Apa Vital Iași, printr-o modificare hidraulică, ca să poată fi furnizată o parte din apă din captarea acestora aflată la limita de județ. Această soluție ar putea asigura o presiune suplimentară de până la 300 mc/oră.

În ultima săptămână la Roman nu a mai fost presiune scăzută în funizarea apei, decât la cei care locuiesc în blocuri cu mai mult de patru etaje, unde presiunea apei ajunge destul de mică sau deloc la cei de la ultimele etaje.

Unele investiții au fost făcute anul acesta și în Piatra-Neamț, o primă etapă de înlocuire a 700 de m de conducte pe coridorul de mobilitate de pe strada Mihai Viteazul, unde urmează etapa a II-a și 300 m conducte pe Dimitrie Leonida. Bogdan Mușat a pus accent pe faptul că din fondurile obținute prin redevență de către companie se acoperă partea de cofinanțare pe proiectele mari, pe ISPA și POS, pentru conformarea la directivele europene, în care este implicată compania, astfel încât nu rămân suficienți bani pentru lucrările de înlocuire a conductelor în orașe, unde sunt, în continuare, multe avarii.

“Dacă aceste cofinanțări erau asigurate de UAT-uri, automat că aceste fonduri aveau alte valori și aveam mai mulți bani la dispoziție pentru lucrări de înlocuire de conducte. Și, bineînțeles, aveam o altă perspectivă de a ține pasul pe proiectele mari, astfel încât să venim cu lucrări complementare și să ne conformăm directivelor europene. Bineînțeles înlocuind mai multe conducte cu durată de viață expirată automat reducem și apa care nu aduce venituri (pierderile – n.r.)” , a spus Bogdan Mușat.

Angela Croitoru