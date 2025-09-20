Piedone dispărut din Târgu-Neamț

Un bărbat din Târgu-Neamț, Piedone Lăcătușu, a plecat de acasă în 29 august 2025 și nu a mai revenit până în prezent. Familia, îngrijorată a apelat la polițiști pentru a-l găsi.

„La data de 30 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț, au fost sesizați de către o femeie, cu privire la faptul că nepotul său, LĂCĂTUȘU PIEDONE, în vârstă de 43 de ani, a plecat de la domiciliul din Târgu-Neamț, din data de 29 august a.c. și nu a mai revenit.

La data de 19 septembrie a.c., familia a comunicat acordul de mediatizare al cazului.

La momentul plecării, era îmbrăcat în pantaloni de trening de culoare negru, hanorac vișiniu, adidași negri, maletă albă cu mânecă lungă.

Semnalmente: înălțime 165 cm, păr negru creț, barbă, greutate 55 de kg.

Orice persoană poate oferi informații cu privire la persoana căutată este rugată să apeleze cea mai apropiată unitate de poliție”, precizează IPJ Neamț.

A.C.