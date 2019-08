A treia ediţie a maratonului “Piatra peste Vale” va avea loc joi, 29 august, cu începere de la ora 15:00.

“În cadrul acestuia se aduce în atenția publicului potențialul trupelor din mediul nostru urban, așa cum ne place să spunem: scoatem muzica din localurile pietrene și o ducem într-un loc îndrăgit, pe muntele Cozla. Totul a început când trupele locale au vrut să se facă cunoscute lărgind orizonturile prin a cânta în aer liber. Cadrul s-a schimbat față de primul an în care am concertat în ștrand, dar noi am rămas aceiași: tineri și implicați. De-a lungul celor trei ani am format o echipă și am reușit să păstrăm atmosfera de peste vale”, precizează organizatorii.

Ediţia din acest an va avea loc pe muntele Cozla. Manifestarea va debuta cu un Open Mic, unde tinerele talente vor avea ocazia să se afirme într-un cadru profesionist. Pe aceeași scenă, începând cu ora 17:15, vor evolua trupele invitate: Effective, The Session, Parchet În Flăcări, Lotus şi Parannoya.

Programul detaliat, echipa organizatoare și alte surprize sunt disponibile pe pagina de Instagram “Maraton Piatra Peste Vale” și pe pagina de Facebook. Relații se pot obţine la numerele de telefon 0732/184819 sau 0738/055129. (ZCH NEWS)