Piatra Neamț. Un magazin s-a ales cu amendă și activitatea suspendată pentru pentru vânzarea țigărilor electronice către minori
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Piatra Neamț. Un magazin s-a ales cu amendă și activitatea suspendată pentru pentru vânzarea țigărilor electronice către minori

Popa Denisa
de Popa Denisa

O societate comercială din Piatra Neamț a fost amendată cu 10 000 de lei și a rămas fără dreptul de a-și desfășura activitatea timp de 30 de zile, după ce polițiștii au constatat nereguli privind comercializarea țigărilor electronice către minori.

Este vorba despre un magazin aflat în cartierul Precista, în apropierea Pieței Bistrița.

Potrivit IPJ Neamț, controlul a avut loc pe data de 21 octombrie, când polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au verificat mai multe unități comerciale din apropierea școlilor, pentru prevenirea și combaterea vânzării ilegale de produse din tutun, alcool și derivate ale acestora.

Cu această ocazie, reprezentanții magazinelor au fost informați cu privire la legislația care interzice comercializarea acestor produse către minori.

Piatra Neamț. Un magazin s-a ales cu amendă și activitatea suspendată pentru pentru vânzarea țigărilor electronice către minori

Foto: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisa
Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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