Piatra Neamț: Un copil a fost rănit de artificiile de la Ziua Națională a României

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de IPJ Neamț, la ora 12:32, prin SNUAU 112 a fost semnalată rănirea unei minore de 4 ani, aflată în public în momentul desfășurării unui foc de artificii de zi.

Comunicatul IPJ Neamț precizează, de asemenea, „la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț și ai SAESP, care au efectuat verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii incidentului. Din primele cercetări a rezultat că articolele pirotehnice utilizate fac parte din categoria T1, categorie care nu necesită autorizare din partea Inspectoratului de Poliție Județean Neamț”.

Știre inițială: Ceremonia dedicată Zilei Naționale a României la Piatra Neamț, la care a avut loc un foc de artificii pe timp de zi, s-a soldat cu un eveniment cel puțin neplăcut. Un copil de câțiva ani aflat în public, a fost rănit în zona feței de resturile aruncate în aer la detonarea artificiilor colorate în roșu, galben și albastru.

Artificiile au fost montate pe strada Ștefan cel Mare, aproape de magazinul Altex, și, chiar dacă zona a fost delimitată, iar publicul nu a avut acces, resturi destul de mari au căzut la distanță apreciabilă de locul detonării. Minorul a ajuns la spital și urmează ca medicii să stabilească cât de grav a fost afectat.

Vom reveni cu amănunte.

Imagini: Denisa Popa