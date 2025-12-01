Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

Piatra Neamț: Un copil a fost rănit de artificiile de la Ziua Națională a României

de Sofronia Gabi

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de IPJ Neamț, la ora 12:32, prin SNUAU 112 a fost semnalată rănirea unei minore de 4 ani, aflată în public în momentul desfășurării unui foc de artificii de zi.

Comunicatul IPJ Neamț precizează, de asemenea, „la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț și ai SAESP, care au efectuat verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii incidentului. Din primele cercetări a rezultat că articolele pirotehnice utilizate fac parte din categoria T1, categorie care nu necesită autorizare din partea Inspectoratului de Poliție Județean Neamț”.

Știre inițială: Ceremonia dedicată Zilei Naționale a României la Piatra Neamț, la care a avut loc un foc de artificii pe timp de zi, s-a soldat cu un eveniment cel puțin neplăcut. Un copil de câțiva ani aflat în public, a fost rănit în zona feței de resturile aruncate în aer la detonarea artificiilor colorate în roșu, galben și albastru.Piatra Neamț: Un copil a fost rănit de artificiile de la Ziua Națională a României

Artificiile au fost montate pe strada Ștefan cel Mare, aproape de magazinul Altex, și, chiar dacă zona a fost delimitată, iar publicul nu a avut acces, resturi destul de mari au căzut la distanță apreciabilă de locul detonării. Minorul a ajuns la spital și urmează ca medicii să stabilească cât de grav a fost afectat.Piatra Neamț: Un copil a fost rănit de artificiile de la Ziua Națională a României Piatra Neamț: Un copil a fost rănit de artificiile de la Ziua Națională a României

Vom reveni cu amănunte.

Imagini: Denisa Popa

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Manifestări de Ziua Națională la Târgu-Neamț, marcate de o prezență redusă a aleșilor locali
Foto. Autocarul buclucaș din Autogara Flozampet din Târgu-Neamț

Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
