Piatra-Neamț Un bărbat a căzut în boxa unui bloc din cartierul Dărmănești

Un bărbat, în vârstă de 81 de ani, a căzut într-o boxă a blocului în care locuiește, vineri, 17 aprilie, după amiază. Pompierii militari au reușit să ajungă la acesta cu echipamentul din dotare și l-au transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Piatra-Neamț pentru verificarea stării de sănătate.

„La ora 14:32, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că un bărbat este căzut în boxa unui bloc situat pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Piatra-Neamț. La locul solicitării au fost alocate forțe de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț cu o autospecială complexă de primă intervenție și o ambulanță SMURD TIM. Cu ajutorul echipamentelor din dotarea autospecialei, pompierii au acționat pentru scoaterea din boxă a unui bărbat în vârstă de 81 ani. Bărbatul, conșțient și fără traumatisme vizibile a fost preluat de echipajul SMURD TIM și ulterior transportat la spital”, a transmis căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Angela Croitoru