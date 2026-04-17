Activitate intensă a pompierilor în perioada sărbătorilor. Aproape 200 de intervenții în doar cinci zile
Piatra-Neamț Un bărbat a căzut în boxa unui bloc din cartierul Dărmănești

Un bărbat, în vârstă de 81 de ani, a căzut într-o boxă a blocului în care locuiește, vineri, 17 aprilie, după amiază. Pompierii militari au reușit să ajungă la acesta cu echipamentul din dotare și l-au transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Piatra-Neamț pentru verificarea stării de sănătate.

Activitate intensă a pompierilor în perioada sărbătorilor. Aproape 200 de intervenții în doar cinci zile„La ora 14:32, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că un bărbat este căzut în boxa unui bloc situat pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Piatra-Neamț. La locul solicitării au fost alocate forțe de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț cu o autospecială complexă de primă intervenție și o ambulanță SMURD TIM. Cu ajutorul echipamentelor din dotarea autospecialei, pompierii au acționat pentru scoaterea din boxă a unui bărbat în vârstă de 81 ani. Bărbatul, conșțient și fără traumatisme vizibile a fost preluat de echipajul SMURD TIM și ulterior transportat la spital”, a transmis căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Protecția Consumatorilor Neamț – amenzi de 95.000 înainte de Paște
