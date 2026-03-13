Social NeamțACTUALITATESOCIAL

Piatra Neamț. Un autoturism a luat foc în trafic – șoferul a scăpat nevătămat

de Sofronia Gabi

Pompierii militari au intervenit în dimineața de 13 martie pentru stingerea unui vehicul care s-a aprins în mers. Apelul pentru ajutor a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 07:45, salvatorii fiind solicitați pe strada Mihai Viteazul din Piatra Neamț. Au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra Neamț.

În autoturism se afla doar conducătorul auto care s-a autoevacuat. Acesta nu a necesitat îngrijiri medicale. Incendiul se manifesta generalizat în partea din față, la nivelul compartimentului motor și la bord, existând posibilitatea generalizării la întregul autoturism. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia a ars autoturismul în proporție 40%”, anunță ISU Neamț. Cercetările ulterioare au stabilit drept cauză efectul termic al curentului electric.

FOTO ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
FOTO. Suceava. Doi răniți după un accident la Dumbrăveni
Articolul următor
Final de proiect Generația Verde: peste 600 de copii din Broșteni și Borca au transformat educația de mediu prin fotografie, artă și tehnologie

Ultima ora

ACTUALITATE

Impactul perioadei de creditare asupra DAE: De ce un credit mai scurt nu este întotdeauna cel mai bun?

Atunci când te decizi să faci un împrumut, instinctul...
Infracțional Iași

Iași. Tânăr reținut pentru trafic de minori și proxenetism

Un bărbat de 27 de ani a fost reținut...
SPORT

L2 FC Bacău și CSM Ceahlăul încheie sezonul regulat acasă, Poli Iași este programată în deplasare

FC Bacău și CSM Ceahlăul încheie sezonul regulat acasă,...
INFRACȚIONAL

Motociclist rănit într-un accident produs în Agapia

Un motociclist a fost rănit în urma unui accident...
INFRACȚIONAL

Bărbat reținut, după ce și-ar fi lovit prietenul

Un bărbat de 37 de ani a fost reținut...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale