Piatra Neamț. Un autoturism a luat foc în trafic – șoferul a scăpat nevătămat

Pompierii militari au intervenit în dimineața de 13 martie pentru stingerea unui vehicul care s-a aprins în mers. Apelul pentru ajutor a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 07:45, salvatorii fiind solicitați pe strada Mihai Viteazul din Piatra Neamț. Au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra Neamț.

„În autoturism se afla doar conducătorul auto care s-a autoevacuat. Acesta nu a necesitat îngrijiri medicale. Incendiul se manifesta generalizat în partea din față, la nivelul compartimentului motor și la bord, existând posibilitatea generalizării la întregul autoturism. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia a ars autoturismul în proporție 40%”, anunță ISU Neamț. Cercetările ulterioare au stabilit drept cauză efectul termic al curentului electric.

FOTO ISU Neamț