Infracțional NeamțACTUALITATEINFRACȚIONAL

Piatra-Neamț: un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a oprit într-un stâlp, pe strada Nordului

de Sofronia Gabi

Un eveniment rutier a fost anunțat prin apel la 112 în jurul orei 15:30, pe strada Nordului din municipiul Piatra-Neamț, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit un stâlp de electricitate.

La fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, precum și reprezentanți Delgaz Grid și IPJ Neamț. Pompierii au constatat că în autoturism se afla doar conducătorul auto, care s-a autoevacuat și nu a necesitat îngrijiri medicale.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor și au intervenit pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma impactului. Echipa Delgaz Grid a oprit alimentarea cu energie electrică pentru remedierea defecțiunilor apărute la rețea.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
FOTO. Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”, antrenament de luptă în condiții grele, la munte, în Tarcău

Ultima ora

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale