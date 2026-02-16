Piatra-Neamț: un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a oprit într-un stâlp, pe strada Nordului

Un eveniment rutier a fost anunțat prin apel la 112 în jurul orei 15:30, pe strada Nordului din municipiul Piatra-Neamț, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit un stâlp de electricitate.

La fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, precum și reprezentanți Delgaz Grid și IPJ Neamț. Pompierii au constatat că în autoturism se afla doar conducătorul auto, care s-a autoevacuat și nu a necesitat îngrijiri medicale.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor și au intervenit pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma impactului. Echipa Delgaz Grid a oprit alimentarea cu energie electrică pentru remedierea defecțiunilor apărute la rețea.