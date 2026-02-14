Piatra-Neamț | Trei persoane, bănuite de înșelăciune și furt, oprite în trafic. Două au fost reținute

Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din Neamț
Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au documentat, la 13 februarie, activitatea infracțională a trei persoane cu vârste cuprinse între 17 și 29 de ani, bănuite de comiterea infracțiunilor de înșelăciune și furt. Cei trei au fost opriți în trafic și conduși la sediul unității pentru audieri.

În urma probatoriului administrat, două persoane, de 17 și 22 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, au fost reținute pentru 24 de ore, informează un comunicat al IPJ Neamț.

Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din NeamțDin cercetări a reieșit că, la 11 decembrie 2025, cei doi ar fi intrat în locuința unei femei de 93 de ani, din Piatra-Neamț, iar profitând de starea de sănătate a acesteia ar fi sustras 3.000 de lei.

Totodată, într-un alt caz, la 4 august 2025, bărbatul de 29 de ani, tot din Bistrița-Năsăud, ar fi indus în eroare o persoană, pretinzând că efectuează reparații la acoperiș, ar fi încasat 11.500 de lei, iar din imobil ar fi sustras bunuri estimate la 1.000 de lei.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale.

