Piatra Neamț: tehnică militară în trafic în zorii zilei de 4 noiembrie

Nemțenii aflați în trafic pe 4 noiembrie pot avea surpriza să se întâlnească cu convoaie de tehnică militară care se deplasează de la sediul Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski”, la gară. Acest lucru se va întâmpla la o oră când traficul este destul aglomerat, cu începere de la 07:00. „Marți 4 noiembrie a.c., tehnică militară aparținând Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski” se va deplasa, începând cu ora 07.00, de la sediul unității la Gara Piatra Neamț, pe itinerariul Str. Izvoare – Str. Dimitrie Leonida – Str. 9 Mai”, anunță Vasile Vânău, șeful Cercului Militar Piatra Neamț și ofițer de informare și relații publice la Batalionul 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski”.

Tehnica militară urmează să fie îmbarcată pe calea ferată și va participa la activitățile de instruire planificate de Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul anului. Organizatorii cer scuze participanților la trafic pentru disconfortul creat și mulțumesc conducătorilor auto pentru înțelegere. Un eveniment similar a avut loc în Piatra Neamț recent. Pe 29 octombrie tehnică militară a ajuns la Gara Piatra Neamț și s-a deplasat la sediul unității (amănunte aici).