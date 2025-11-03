SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Piatra Neamț: tehnică militară în trafic în zorii zilei de 4 noiembrie

de Sofronia Gabi

Piatra Neamț: tehnică militară în trafic în zorii zilei de 4 noiembrieNemțenii aflați în trafic pe 4 noiembrie pot avea surpriza să se întâlnească cu convoaie de tehnică militară care se deplasează de la sediul Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski”, la gară. Acest lucru se va întâmpla la o oră când traficul este destul aglomerat, cu începere de la 07:00. „Marți 4 noiembrie a.c., tehnică militară aparținând Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski” se va deplasa, începând cu ora 07.00, de la sediul unității la Gara Piatra Neamț, pe itinerariul Str. Izvoare – Str. Dimitrie Leonida – Str. 9 Mai”, anunță Vasile Vânău, șeful Cercului Militar Piatra Neamț și ofițer de informare și relații publice la Batalionul 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski”.

Tehnica militară urmează să fie îmbarcată pe calea ferată și va participa la activitățile de instruire planificate de Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul anului. Organizatorii cer scuze participanților la trafic pentru disconfortul creat și mulțumesc conducătorilor auto pentru înțelegere. Un eveniment similar a avut loc în Piatra Neamț recent. Pe 29 octombrie tehnică militară a ajuns la Gara Piatra Neamț și s-a deplasat la sediul unității (amănunte aici).

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
INFRACȚIONAL

Parchetul general anunță rezultatele primei zile în cadrul operațiunii ”Jupiter 4”: prejudicii de 175 milioane lei și 1,6 milioane de euro

Parchetul general anunță rezultatele primei zile în cadrul operațiunii ”Jupiter 4”; prejudicii de 175 milioane lei și 1,6 milioane de euro
INFRACȚIONAL

Video. Operațiunea „JUPITER 4″: 78 de percheziții simultane în toată țara. Zeci de persoane vizate pentru infracțiuni grave

Operațiunea „JUPITER 4": 78 de percheziții simultane în toată țara. Zeci de persoane vizate pentru infracțiuni grave
ACTUALITATE

Foto. Autoturism răsturnat în pârâu din cauza vitezei. Trei răniți au fost transportați la spital

Duminică, 2 noiembrie, în jurul orei 15:00, un autoturism...
INFRACȚIONAL

VIDEO. Percheziții DIICOT: gruparea vizată a contractat credite cu acte false – paguba este estimată la 7,1 milioane euro

În zorii zilei de 3 noiembrie, procurorii DIICOT au...
ACTUALITATE

FOTO. Incendiu la Răucești – a ars o bucătărie de vară

O familie din localitatea Răucești a rămas fără o...

INFRACȚIONAL

Parchetul general anunță rezultatele primei zile în cadrul operațiunii ”Jupiter 4”: prejudicii de 175 milioane lei și 1,6 milioane de euro

Parchetul general anunță rezultatele primei zile în cadrul operațiunii ”Jupiter 4”; prejudicii de 175 milioane lei și 1,6 milioane de euro
INFRACȚIONAL

Video. Operațiunea „JUPITER 4″: 78 de percheziții simultane în toată țara. Zeci de persoane vizate pentru infracțiuni grave

Operațiunea „JUPITER 4": 78 de percheziții simultane în toată țara. Zeci de persoane vizate pentru infracțiuni grave
ACTUALITATE

Foto. Autoturism răsturnat în pârâu din cauza vitezei. Trei răniți au fost transportați la spital

Duminică, 2 noiembrie, în jurul orei 15:00, un autoturism...
INFRACȚIONAL

VIDEO. Percheziții DIICOT: gruparea vizată a contractat credite cu acte false – paguba este estimată la 7,1 milioane euro

În zorii zilei de 3 noiembrie, procurorii DIICOT au...
ACTUALITATE

FOTO. Incendiu la Răucești – a ars o bucătărie de vară

O familie din localitatea Răucești a rămas fără o...
Știre actualizată. FOTO. Neamț. Accident la Poiana Largului – un motociclist a fost rănit

Actualizare: Potrivit IPJ Neamț, accidentul a avut loc duminică,...
ACTUALITATE

Trei pisici născute în România au cucerit podiumul la Campionatul Mondial Felin 2025

România a avut un succes deosebit la Campionatul Mondial...
Vaslui. Un bebeluș de 1 an și mama lui răniți într-o coliziune. Un pompier ieșean i-a acordat primul ajutor

O coliziune puternică între două autoturisme s-a produs sâmbătă după-amiază, 1...
