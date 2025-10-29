ACTUALITATENEAMȚSOCIAL

Piatra Neamț. Strada Banatului, transformată în lac. Locuitorii așteaptă în zadar intervenția operatorului de apă

Locuitorii de pe strada Banatului trăiesc de trei luni cu o problemă care le îngreunează viața de zi cu zi: o baltă uriașă formată în apropierea imobilului cu numărul 20, alimentată continuu de o avarie la țevile subterane. Deși au solicitat în repetate rânduri intervenția operatorului de apă, Apa Serv, nicio echipă nu s-a prezentat până acum la fața locului pentru a remedia situația.

O stradă transformată în mlaștină

Mai avem puțin și ne trebuie barcă ca să ieșim din casă„, spune cu amărăciune unul dintre rezidenți. Ce a început ca o simplă scurgere s-a transformat, lună de lună, într-o adevărată baltă care face imposibilă circulația normală pe stradă. Apa care țâșnește din subteran inundă constant zona, creând disconfort și punând în pericol integritatea structurală a locuințelor din apropiere.Piatra Neamț. Strada Banatului, transformată în lac. Locuitorii așteaptă în zadar intervenția operatorului de apăRăbdarea – ultima resursă a locuitorilor

Deși au făcut numeroase sesizări la Apa Serv, pietrenii de pe strada Banatului nu au primit până acum niciun răspuns concret. „Am sunat, am trimis sesizări, dar nimeni nu vine. Ne spun mereu că ne trec în program, dar de trei luni așteptăm degeaba„, povestește un alt localnic.

Situația devine din ce în ce mai presantă, mai ales că ne aflăm în sezonul rece, când infiltrațiile de apă pot cauza și alte probleme: îngheț, derapaje, deteriorarea fundațiilor caselor.

Contactat telefonic, directorul Apa Serv, Vlad Angheluță, a declarat că intervenția pentru lucrarea de pe strada Banatului este programată pentru data de 30 octombrie.

