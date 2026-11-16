Piatra Neamț și comunele învecinate, fără apă pe 17 noiembrie

Cea mai mare parte a municipiului Piatra Neamț și comunele învecinate rămân fără apă pe 17 noiembrie. Compania Apa Serv anunță furnizare cu presiune redusă și se poate ajunge la întreruperea alimentării. „Pentru efectuarea unor lucrări de reparații la conducta magistrală de transport apă, programată în data de 17.11.2026, Compania Județeană APA SERV S.A. anunță furnizarea apei cu presiune redusă existând și posibilitatea întreruperii temporare a furnizării serviciului de alimentare cu apă potabilă, în data de 17.11.2026, în intervalul orar 08:00-23:00.

Deși terminarea lucrărilor este estimata a se realiza în data de 17.11.2026, în jurul orei 23.00, având în vedere atât timpul necesar pentru încărcarea instalațiilor, cât și situațiile generate de inerția și reechilibrarea sistemului, procesul de reluare a furnizării apei cu presiune optima pentru toate zonele afectate, se va realiza în data de 18.11.2026 începând cu ora 07:00”, conform Apa Serv.

În Piatra Neamț sunt afectate cartierele Sarata, Precista, Dărmănești și centru, însă nu și Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț care va avea apă. Măsura vizează și comuna Alexandru cel Bun – strada Petru Rareș (de la intersecția cu strada Drumul Mănăstirii, până la intersecție cu depozitul DID Comcontur), precum și comunele Gârcina, Girov și Dochia.

„Menționam că golirea hidraulică a sistemului cât și spălarea după realizarea intervențiilor se va realiza prin puncte de racord hidrant. La momentul reluării furnizării serviciului de alimentare cu apă potabilă există posibilitatea ca parametrii de turbiditate să prezinte valori ridicate. În asemenea situații, se recomandă menținerea robinetului deschis pentru câteva minute, astfel încât apa să revină la standardele obișnuite de potabilitate”, mai arată sursa citată. Relații suplimentare pot fi obținute la numărul de 0233.233.340 sau consumatorii noștri pot accesa site-ul companiei www.apaserv.eu .