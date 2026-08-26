Piatra-Neamț. Scandal în ștrand – cinci persoane au fost reținute

Cinci tineri acuzați că ar fi provocat scandal la un club din ștrandul din Piatra-Neamț au fost reținuți pentru 24 de ore. Făptașii, cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, de loc din Girov și Bicazu Ardelean, au fost puși sub acuzare pentru tulburarea ordinii publice. Evenimentul în urma cărora acuzații au ajuns după gratii a avut loc în urmă cu aproximativ o săptămână și jumătate, timp în care, cel mai probabil, anchetatorii au făcut cercetări.

„La data de 15 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au interveni la un apel 112, ce semnala o altercație între mai multe persoane, în proximitatea unui club din ștrandul municipal. În urma materialului probatoriu administrat și a colaborării cu polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bicazu Ardelean a rezultat faptul că, la data de 15 august a.c., în jurul orei 03:00, în fața ușii de acces a clubului a avut loc un conflict între mai multe persoane, urmare a unui schimb de replici, acestea aplicându-și reciproc lovituri și tulburând ordinea și liniștea publică”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Urmează ca anchetatorii să stabilească dacă vor propune măsuri preventive sau vor continua cercetările cu acuzații în stare de libertate.