În Piatra-Neamț se zvonea de mai bine de un an despre o comasare prin absorbție prin care Colegiul Tehnic Forestier va intra în componența Colegiului de Transporturi Auto Piatra-Neamț, pierzându-și astfel personalitatea juridică, ca urmare a scăderii populației școlare din ultimii ani. Zvonul s-a adeverit acum, cu reorganizarea din sistemul de învățământ preuniversitar pe care o face Ministerul Educației și Cercetării pentru reducerea cheltuielilor de la bugetul de stat.

În emisiunea “Cafeaua de dimineață” a “Mesagerului de Neamț”, de luni, 18 august, inspectorul general școlar al județului Neamț, profesor Ionuț Ciocoiu, a detaliat toate schimbările mai importante ce vor avea loc în perioada următoare. Ionuț Liviu Ciocoiu a spus că, în această reorganizare, nu numai Forestierul va intra în componența Colegiului de Transporturi Auto, ci și Școala Postliceală Sanitară Piatra-Neamț.

Pe scurt, Colegiul de Transporturi Auto Piatra- Neamț va rămâne unitate de învățământ cu personalitate juridică, în componența căreia vor intra celelalte două unități de învățământ, sediul Școlii Postliceale se va muta din internatul CN “Calistrat Hogaș”, unde este acum, la CT Auto. Elevii de la Forestier vor învăța în continuare în sediul acestui colegiu.

Optimism: “O unitate de învățământ mai mare și mai puternică”

La nivel de conducere, directoarea de la Auto, Daniela Mihăeș, rămâne director plin, și crede că Ion Chele de la Forestier și Mihai Floroaia, directorul Școlii Postliceale Sanitare vor deveni directori adjuncți la aceeași unitate de învățământ. Noua unitate de învățământ va avea, pe cifrele din acest moment, când încă se mai fac înscrieri, în jur de 1.200 de elevi: 480 de la Auto, 380 de la Forestier și 260 de la Postliceală.

„Chiar dacă încă mai așteptăm ordinul de ministru în baza căruia se vor face toate aceste modificări, noi deja am demarat încadrările, planul de școlarizare la comun și toate celelalte demersuri. Este mult de muncă, pe termen scurt este un inconvenient, nu va fi deloc confortabil, volumul de muncă este foarte mare. Pe termen lung vom fi o unitate de învățământ mai puternică, toate cele trei unități de învățământ fiind școli cu tradiție din învățământul nemțean. Deja facem pregătiri pentru a-i primi pe cei de la postliceală, care vor învăța după-amiaza la noi în colegiu. Noi avem deja trei clase de seral și două de maiștri care învață după-amiaza, vor mai fi și cele zece clase de la Postliceala Sanitară. Pregătim și laboratoarele pentru ei”, a declarat Daniela Mihăeș.

Discuții despre modul de reorganizare al celor trei unități de învățământ au fost deja de acum două săptămâni, la Primăria Piatra- Neamț, cu primarul Adrian Niță, cei trei directori și funcționari de la Direcția Învățământ din primărie.

Directorul actual al CT Forestier, Ion Chele pregătește școala pentru noul an școlar: “Noi ne organizăm, nu va fi ușor, volumul de muncă este foarte mare pentru această reorganizare. Așteptăm ordinul Ministerului Educației și Cercetării și al ARACIP, de la București, pentru că, oficial, nu am primit nici un document, deocamdată. Cu siguranță se va întâmpla săptămâna aceasta. După ce se va constitui noua unitate de învățământ cu personalitate juridică, Inspectoratul Școlar Județean va numi directorii. Apoi vor trebui realizate toate celelalte documente. Elevii noștri vor învăța în continuare în sediul actual, nu ne mutăm fizic nicăieri”.

Mihai Floroaia, directorul Școlii Postliceale Sanitare Piatra-Neamț nu dorește să declare nimic până ce nu va primi documentele oficiale privind această reorganizare.

