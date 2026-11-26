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La festivitățile organizate cu ocazia Zilei Naționale a României va avea loc un foc de artificii de zi, în culorile drapelului național. Pe 1 Decembrie Garnizoana Piatra Neamț, în parteneriat cu Primărie pietreană, organizează ceremonia militară și expoziția de tehnică. Ceremonia este programată cu începere de la ora 12:00 și se va desfășura în Piața Ștefan cel Mare. Din cadrul detașamentelor de defilare fac parte militari, elevi militari, jandarmi și pompieri din cadrul Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. După defilare, în premieră, pe scenă vor urca membrii Fanfarei Municipiului Piatra Neamț pentru a fi prezentați comunității și pentru a susține un scurt concert, apoi va urma un spectacol organizat de primărie.

În intervalul orar 11:30 – 13:30 cei aflați în centrul orașului pot vedea expoziția de tehnică militară, iar autospecialele vor fi dispuse pe strada Mihai Eminescu, de la intersecția cu Aleea Migdalelor la intersecția cu strada Paharnicului. Tehnica militară și autospecialele aparțin Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, IPJ, ISU, IJJ și Poliția Locală Piatra Neamț.

Ziua Națională a României, sărbătorită pe 1 Decembrie conform Legii nr.10 din 31 iulie 1990, marchează un moment important din istorie, cel în care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat la 1 Decembrie 1918, unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Alături de simbolurile naționale – drapelul, imnul, stema țării și sigiliul statului, Ziua Națională reprezintă o ocazie de mândrie pentru toți cei care simt, trăiesc și se bucură de libertatea pentru care au luptat românii. Actul istoric de acum 107 ani de la Alba Iulia, a pus baze solide făuririi statului român modern, dezvoltării vieții social-economice și politice din România.