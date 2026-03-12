Piatra-Neamț. Primăria preia 8.000 mp din albia Bistriței pentru construirea noului pod de la Căprioara

În ședința extraordinară de îndată de joi, 12 martie, a Consiliului Municipal Piatra-Neamț, primul proiect din cele șase de pe ordinea de zi privește noul pod de la Căprioara, ce ar urma să fie construit în paralel cu cel deja existent în zonă.

Proiectul prevede preluarea spre utilizare a terenului de aproape 8.000 de mp, din albia minoră a râului Bistrița, de la Apele Române.

Protocolul, în baza căruia va fi realizată preluarea de către Primăria Municipiului Piatra-Neamț, de la Administrația de Apă Bazinală Siret, este un document în 11 puncte și va purta semnătura reprezentaților celor două entități, respectiv a primarului Adrian Niță și a directorului Relu Adam.

Protocolul, ce se află în mapele consilierilor locali, prevede că Apele Române își mențin dreptul de administrare asupra respectivei bucăți din albia minoră a râului, iar predarea efectivă a terenului de 7.985 mp se va face după o perioadă de maxim 15 zile de la semnare, printr-un proces verbal de predare -primire.

Primăria se obligă să utilizeze acea porțiune din albie doar în scopul declarat, pentru construirea podului, iar dacă investiția nu se realizează în termenul prevăzut, terenul este preluat înapoi de Apele Române. După finalizarea licitației pentru proiectare și execuție, termenul de realizare a podului este de 18 luni de la momentul începerii lucrărilor.

Pentru această investiție, fosta administrație a municipiului Piatra-Neamț a primit o finanțare în valoare de 26,2 de milioane de lei, prin programul guvernamental „Anghel Saligny”, dintr-un total de 44,7 de milioane de lei, sumă estimată ca fiind necesară pentru edificarea construcției. Podul nou va permite circulația rutieră, cea pietonală și a bicicliștilor, pe o pistă dedicată. Construcția va fi situată la 10 metri distanță de podul actual, în amonte către ștrand.

După încheierea acestui protocol urmează scoaterea la licitație, cu caiet de sarcini, a părții de proiectare și execuție.