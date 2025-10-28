ECONOMIEACTUALITATENEAMȚ

Piatra-Neamț. Penny deschide magazin în Piața Centrală după luni de controverse

de Croitoru Angela

Piatra-Neamț. Penny deschide magazin în Piața Centrală după luni de controverseGigantul german REWE Group va deschide un nou magazin Penny în Piața Centrală „Sfântul Gheorghe”, miercuri, 29 octombrie, la ora 7.00, punând capăt unui proces birocratic îndelungat, generat și de presiunile făcute direct sau indirect de comercianții din Piața Centrală. Aceștia acuză administrația locală pentru că a acordat autorizație unui asemenea magazin, care nu are locuri proprii de parcare și care ar face concurență neloială producătorilor locali.

Controverse în piața centrală

Comercianții din zonă, majoritatea revânzători și nu producători locali, s-au arătat nemulțumiți de vecinătatea cu un retailer de talie europeană. Mulți dintre aceștia vând produse identice cu cele de pe rafturile Penny, dar la prețuri mai mari.

Situația devine și mai delicată în contextul în care jumătate dintre vânzătorii din piață evită sistematic controalele economice făcute în ultimul timp în piață, comercializând produse fără case de marcat și fără a emite bonuri fiscale.

Un plus pentru consumatori?

Pentru cumpărătorii din Piatra-Neamț, noul magazin ar putea reprezenta o opțiune avantajoasă: prețuri competitive, produse etichetate corect și transparență comercială – aspecte care lipsesc adesea în piața tradițională. Tot ei ar putea beneficia și de o scădere a prețurilor la comercianții din piață, dacă aceștia se vor alinia la prețurile concurenței.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
