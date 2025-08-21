Consiliul Local Piatra-Neamț se va întruni vineri, 22 august, într-o ședință extraordinară, în cadrul căreia, la poziția numărul 14 pe ordinea de zi, se află un proiect prin care se modifică hotărârea inițială privind terenul de la poligonul auto. Potrivit acesteia, dacă va fi aprobată, pe circuitul competițional care urmează să fie construit aici, se vor putea face și concursuri de karting/ drift / ATV/ hard enduro, etc, sau cursuri practice pentru elevii școlilor de șoferi. Elevii Colegiului Tehnic de Transporturi Auto vor avea acces în cursul dimineții, de la ora 8:00 la 14:00, la efectuarea orelor de conducere auto, așa cum s-a stabilit de comun acord cu conducere colegiului, proprietarul terenului.

Poligonul auto din Piatra-Neamț, va fi preluat de primărie, pentru o primă perioadă de 5 ani, cu aprobarea Ministerului Educației, pentru ca acolo să fie construit un circuit competițional (detalii despre cum arată acum și ce se dorește în poligon găsiți aici și aici).

Denumirea proiectului de hotărâre care va permite aceste activități poate induce în eroare cititorul neavizat: “privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației terenului “Poligon auto” NC 59208, în suprafață de 59.600 mp…”. Dar, așa s-a cerut de la Ministerul Educației.

„Nimeni nu-și dorește să schimbe destinația acestui obiectiv. Așa cum s-a convenit, ar trebui ca în timpul anului școlar, în fiecare zi, de dimineață până la ora 14.00, cei de la Colegiul Tehnic de Transporturi să-și poată desfășura orele de practică acolo. Pe terenul primăriei există acest obiectiv în paragină, de foarte mulți ani, pe care nu ne dorim să-l luăm în alt scop decât să-l facem viabil pentru a putea intra într-un circuit competițional și pentru ca toți cei care studiază la Colegiul de Transporturi, precum și cei care urmează cursurile școlilor de șoferi să poată să-și dezvolte și să-și testeze aptitudinile acolo”, a declarat primarul Adrian Niță pentru “Mesagerul de Neamț”.

“Formularea „schimbarea destinației terenului Poligon auto” care apare în proiectul de hotărâre nr. 14 presupune desfășurarea și a altor activități nedidactice, extrașcolare, dar cu respectarea și încadrarea în specificul activităților poligonului auto.

Astfel, terenul se va putea închiria, cu respectarea obligatorie a naturii și a destinației, pentru concursuri de karting/drift/ATV/hard enduro, etc, sau cursuri practice pentru elevii școlilor de șoferi.

„Schimbarea de destinație” nu înseamnă închirierea terenului în alte scopuri (comerciale sau pentru evenimente artistice, etc) care nu corespund activității specifice noțiunii de poligon auto.

Ministerul Educației dorește ca operațiunea de schimbare de destinație să fie făcută în scopul măririi sferei beneficiarilor, prin permiterea activităților nedidactice extrașcolare, dar cu respectarea specificului de poligon auto”, ne-a explicat Serviciul Comunicare al primăriei.

Angela Croitoru