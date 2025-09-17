Video-Foto. Piatra-Neamț. Pasarela pietonală de peste Cuejdi- piața centrală este funcțională

Lucrările la puntea de peste Cuejdi, de la intrarea în Piața Centrală Sfântul Gheorghe din Piatra-Neamț, vizavi de fabrica „8 Martie”, au fost finalizate miercuri, 17 septembrie.

Potrivit Primăriei Piatra-Neamț lucrările au fost finalizate într-un termen mai scurt decât cel contractual.

„Marți, 16 septembrie, s-a încheiat recepția lucrărilor de reconstrucție și a fost redată în folosință publică puntea de peste Cuejdi, din zona fostei fabrici „8 Martie”. Într-un termen mai scurt față de cel prevăzut prin contract (doar două luni și trei săptămâni), firma angajată de municipalitatea pietreană a reușit să demoleze vechea pasarelă și să construiască o punte nouă, din beton armat, amenajare ce va permite accesul cetățenilor spre și dinspre Piața Centrală”, transmite primăria într-un comunicat de presă.

Puntea a fost demolată și reconstruită pentru siguranța pietonilor, de aceeași firmă care a lucrat și la puntea de la ștrand, SC Entum SRL Baia-Mare.

O punte cu 7 metri mai lungă pentru stabilitate

„Noua pasarelă pietonală are o lungime de 22,45 metri (cu 7 metri mai lungă față de vechea punte, și o lăţime a spațiului pietonal de 4,20 metri. De asemenea, conform specificațiilor din proiectul tehnic, s-au construit rampe și scări de acces noi (inclusiv rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilități) străjuite de parapeți metalici de protecție.

Conform standardelor fixate prin proiect, noua construcție va trebui să garanteze o durată de viață de 100 ani. Lucrările au fost executate de firma Entum SRL Baia-Mare, iar investiția a fost susținută cu fonduri bugetare locale.

Necesitatea construirii unei punți noi în zonă era dată de faptul că starea vechii construcții din beton armat era nesatisfăcătoare (clasa stării tehnice IV), situație vizibilă și cu ochiul liber. Conform expertizei tehnice, principalele defecte și degradări ale pasarelei pietonale erau reprezentate de infiltrații, beton poros, armături descoperite, coroziuni ale armăturilor la elementul de rezistență, fisuri și crăpături în betonul rampelor de acces”, precizează sursa citată.

Primarul Adrian Niță vorbește despre finalizarea acestui proiect dar și despre legătura pe care această punte o creează la nivel emoțional:

„Am redeschis puntea de la Piață – un loc care nu e doar beton și fier, ci o parte din sufletul orașului nostru. Pe aici am trecut cu toții, de-a lungul anilor, spre Piața Mare… cu coșul de cumpărături, cu prietenii, cu familia. Acum, după o lucrare finalizată în timp record, puntea este din nou sigură și primitoare: are rampă pentru persoanele cu dizabilități și elemente moderne de protecție.

Pentru mine, fiecare pas pe această punte înseamnă o legătură între trecut și viitor, între amintirile noastre și grija pentru un oraș mai bun.

Așa cum am spus mereu, ne mișcăm rapid pe șantierele din oraș și încercăm să reducem cât mai mult birocrația, care, de multe ori, durează mai mult decât lucrările propriu-zise!”.

Redactor: Angela Croitoru

Montaj imagini: Denisa Popa