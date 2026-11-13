Piatra-Neamț. O femeie rănită în spital după o coliziune pe strada Lămâiței
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Piatra-Neamț. O femeie rănită după o coliziune pe strada Lămâiței

Sofronia Gabi
de Sofronia Gabi

Două autoturisme au intrat în coliziune, vineri seară -13 noiembrie 2026, pe strada Lămâiței din municipiul Piatra-Neamț. În cele două mașini se aflau patru persoane, șoferii și câte un pasager. Una dintre acestea a rămas blocată în habitaclu, însă, până la sosirea forțelor de intervenție a fost ajutată să iasă de către participanții la trafic.

Una dintre cele patru persoane implicate, o femeie în vârstă de 52 de ani, din Piatra-Neamț a suferit politraumatisme și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Piatra-Neamț de către o ambulanță SMURD, potrivit primelor informații de la fața locului.

(A.C.)

Autor:

Sofronia Gabi
Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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