ZCH News, direct pe telefon Instalează aplicația gratuită și primește știrile importante din Moldova. Instalează aplicația ×

Echipa pirotehnică din cadrul ISU Neamț a intervenit pe 25 noiembrie pentru asanarea unei bombe de aruncător de calibru 82 mm, ce provine din Al Doilea Război Mondial. Muniția a fost descoperită de un bărbat în vârstă de 45 de ani, din municipiul Piatra-Neamț, în timp ce se plimba prin pădurea de pe muntele Cozla.

„Ajunsă la fața locului, echipa pirotehnică a efectuat cercetarea zonei pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, fără a mai descoperi alte elemente de muniție. Muniția a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță, urmând a fi distrusă ulterior, conform procedurilor specifice”, anunță ISU Neamț.

Pentru prevenirea unor incidente nedorite pompierii reamintesc cetățenilor că, în cazul descoperirii unor elemente de muniție neexplodată, este strict interzisă atingerea, lovirea sau deplasarea acestora. „Nu încercați să demontați muniția și nu permiteți accesul altor persoane în zona respectivă. Anunțați de urgență autoritățile prin numărul unic 112”, mai arată sursa citată.

FOTO ISU Neamț