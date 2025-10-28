Administrație NeamțACTUALITATE

Piatra Neamț. Modificări în rețeaua de parcări: Se desființează 7 și se înființează 69 locuri

În ședința ordinară a Consiliului Local Piatra Neamț un proiect va suscita sigur interesul pietrenilor, mai ales a celor care și-au pierdut locurile de parcare din cauza culoarelor de mobilitate. La cererea celor de la Parking, societatea care se ocupă de administrarea acestor locuri, consilierii locali sunt chemați să aprobe lista celor care se desființează și a celor noi. Raportul este, de data acesta net în favoarea locurilor înființate sau reînființate.

Piatra Neamț. Modificări în rețeaua de parcări: Se desființează 7 și se înființează 69 locuriLocuri de parcare desființate – 7

Conform documentației de urbanism, se vor desființa următoarele locuri de parcare de reședință:

-Garofiței bl. B2 – 1 loc (poz. 3’E)

-Progresului bl. D15 – 1 loc (poz. 1)

-Orhei V3 – 1 loc (poz. 8’V)

-Vasile Conta O4 – 1 loc (poz. 5)

-1 Decembrie 1918 bl. G1 – 1 loc (poz. 3)

-1 Decembrie 1918 bl. A1-B1 (Case) – 2 locuri (poz. 19, 20)

Locuri de parcare înființate – 52

Pe de altă parte, se vor înființa parcări noi de reședință în următoarele zone:

-Ulmilor bl. 38-39 – 4 locuri noi (poz. 5, 6, 7, 8) – reinființare

-A. Ipătescu Tr. II – 1 loc nou (poz. 30′)

-A. Ipătescu bl. A14 – 4 locuri noi (poz. 10′, 10″, 10”’, 10A)

-Lămâiței C8-C9 – 26 locuri noi (poz. 1-26)

-Progresului G4 Fața – Școala 26 – 5 locuri noi (poz. 10, 11, 12, 13, 14)

-Progresului Bl. S10-S11 Spate – 27 locuri noi (poz. 1-27)

-Progresului G4-110-132 – 2 locuri noi (poz. 36′, 36″)

Total locuri înființate: 69

 

