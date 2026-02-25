Piatra Neamț. Locuință distrusă în incendiu. O persoană salvată din casa în flăcări de un militar de la ISU Neamț aflat în timpul liber

Casa unei familii de pe strada Tiparului din Piatra Neamț a ars ca o torță într-un incendiu provocat de un scurtcircuit electric. S-a întâmplat pe 24 februarie, evenimentul nedorit fiind anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 14:10. Până la sosirea militarilor din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț o femeie de 38 de ani a fost scoasă din locuință de către o persoană care se afla în trecere. Victima a fost preluată de echipajul de la Ambulanța Neamț pentru îngrijiri medicale.

„Incendiul se manifesta generalizat, cu flacără deschisă și degajare de fum, la acoperiș și în interiorul casei, existând posibilitatea propagării și la alte construcții din vecinătate. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, limitând propagarea acestuia la o altă casă aflată în imediata apropiere. Din păcate pagubele au fost însemnate, casa fiind distrusă în proporție de 80%”, anunță ISU Neamț.

De menționat este că cel care a scos victima din casa în flăcări este un militar de la ISU Neamț aflat în timpul liber. Plutonierul adjutant șef Paul Crăciun, angajat al unității din anul 2006, conductor autospecială la Detașamentul Piatra Neamț, se afla la o stație de carburanți când a văzut incendiul. Fără să ezite a intrat în casă, a văzut victima și a scos-o pe geam, imediat ajungând și colegii lui care au stins flăcările.

FOTO: ISU Neamț