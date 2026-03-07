CULTURAACTUALITATENEAMȚ

Piatra- Neamț ”Lacul Lebedelor” cu Baletul Teatrului de Operă din Chișinău la Casa de Cultură – un regal universal și clasic!

de Vlad Bălănescu

Piatra- Neamț ”Lacul Lebedelor” cu Baletul Teatrului de Operă din Chișinău la Casa de Cultură – un regal universal și clasic!Renumita capodoperă a baletului clasic, ”Lacul Lebedelor”,  de Piotr Ilici Ceaikovski, în interpretarea magistrală a balerinilor de la Teatrul Național de Operă și Balet ”Maria Bieșu” din Chișinău, va fi prezentată sâmbătă, 7 martie, cu începere de la ora 19:00, în Sala ”Cernegura” a Casei de Cultură a Sindicatelor din Piatra-Neamț.

Vă invităm să petreceți o seară magică, la acest început de primăvară, cu decoruri spectaculoase, costume rafinate și o distribuție impresionantă de artiști de talie internațională, care vă vor spune, încă o dată, pe acordurile fermecătoare ale marelui P.I. Ceaikovski, povestea Prințului Siegfried și a Odettei.

Veți fi fermecați de povestea tragică, dar triumfătoare a prințesei Odette, transformată în lebădă de vrăjitorul Rothbart, care încearcă să o țină captivă pentru totdeauna. Prințul Siegfried se îndrăgostește de ea și îi jură credință, dar este păcălit să o aleagă pe Odile (lebăda neagră). Dragostea celor doi, adevărată, învinge însă forțele întunecate, rupând vraja. O capodoperă universală mereu perenă, care face parte, întotdeauna, din portofoliul marilor balerini ai lumii.

Piatra- Neamț ”Lacul Lebedelor” cu Baletul Teatrului de Operă din Chișinău la Casa de Cultură – un regal universal și clasic!Spectacolul este o producție Emerald Production, în parteneriat cu Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău, aflat în turneu național prin marile orașe ale României și aduce pe scenă, pentru iubitorii baletului clasic din Piatra-Neamț și împrejurimi, cel mai popular spectacol al tuturor timpurilor.

Un spectacol al eleganței, al baletului clasic și al grației.

„Fiecare reprezentație este o invitație într-o lume de basm, unde iubirea, sacrificiul și destinul se împletesc în pași de dans desăvârșiți. Turneul va avea loc în cele mai importante orașe din România. Rezervă-ți (https://www.iabilet.ro/bilete-piatra-neamt-lacul-) acum locul și trăiește magia baletului clasic pe viu!”, spun organizatorii.

