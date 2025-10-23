ACTUALITATENEAMȚSocial Neamț

FOTO. Piatra-Neamț. La porțile spitalului, accident cu un microbuz ce transporta călători!

de Vlad Bălănescu

Accident în zorii zilei de 23 octombrie, chiar la porțile laterale ale Spitalului Județean de Urgență din Piatra-Neamț, în zona stației de autobuz, în care a fost implicat un microbuz de transport public de călători.FOTO. Piatra-Neamț. La porțile spitalului, accident cu un microbuz ce transporta călători!

Șoferul unei autoutilitare ce transporta pâine – angajat al unei brutării, nu a păstrat distanța regulamentară față de un microbuz plin cu călători, aflat în fața sa, și, în momentul în care acesta a oprit în stație, a intrat în el.

“Din fericire a fost vorba doar despre o tamponare, nimeni nu a fost rănit”, a transmis IPJ Neamț.FOTO. Piatra-Neamț. La porțile spitalului, accident cu un microbuz ce transporta călători!

Pe lângă pagubele materiale, rămâne panica creată oamenilor aflați în mijlocul de transport și disconfortul creat călătorilor care au trebuit să aștepte finalizarea completării constatării amiabile sau să-și găsească o altă soluție de transport pentru a nu întârzia la serviciu.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Accident cu trei răniți la Horia
Articolul următor
Asigurare RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice

Ultima ora

ACTUALITATE

Vaslui: un avion ultraușor s-a prăbușit , pilotul a decedat

Actualizare. Potrivit ISU Vaslui, este vorba despre un bărbat...
JUSTIŢIE

Neamț: toate instanțele și-au reluat activitatea în regim normal

După două luni în care instanțele de judecată au...
ADMINISTRAȚIE

Asigurare RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice

Posesorii de trotinete și biciclete electrice vor fi obligați...
SOCIAL

Accident cu trei răniți la Horia

Un eveniment rutier soldat cu trei victime, între care...
ADMINISTRAȚIE

FOTO. Piatra-Neamț. Un altfel de Program “Rabla” – Somații pentru mașinile abandonate

Amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei riscă...

Categorii

ACTUALITATE

Vaslui: un avion ultraușor s-a prăbușit , pilotul a decedat

Actualizare. Potrivit ISU Vaslui, este vorba despre un bărbat...
JUSTIŢIE

Neamț: toate instanțele și-au reluat activitatea în regim normal

După două luni în care instanțele de judecată au...
ADMINISTRAȚIE

Asigurare RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice

Posesorii de trotinete și biciclete electrice vor fi obligați...
SOCIAL

Accident cu trei răniți la Horia

Un eveniment rutier soldat cu trei victime, între care...
ADMINISTRAȚIE

FOTO. Piatra-Neamț. Un altfel de Program “Rabla” – Somații pentru mașinile abandonate

Amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei riscă...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Cap de pod distrus de o automacara

Un incident care putea avea consecințe grave a avut...
Infracțional Neamț

Percheziții la Răucești într-un dosar de contrabandă cu țigarete

Polițiștii din cadrul Secției Rurale Târgu Neamț au desfășurat...
Stiri fierbinti

Cutremur în România, în zona Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs miercuri dimineață,...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale