FOTO. Piatra-Neamț. La porțile spitalului, accident cu un microbuz ce transporta călători!

Accident în zorii zilei de 23 octombrie, chiar la porțile laterale ale Spitalului Județean de Urgență din Piatra-Neamț, în zona stației de autobuz, în care a fost implicat un microbuz de transport public de călători.

Șoferul unei autoutilitare ce transporta pâine – angajat al unei brutării, nu a păstrat distanța regulamentară față de un microbuz plin cu călători, aflat în fața sa, și, în momentul în care acesta a oprit în stație, a intrat în el.

“Din fericire a fost vorba doar despre o tamponare, nimeni nu a fost rănit”, a transmis IPJ Neamț.

Pe lângă pagubele materiale, rămâne panica creată oamenilor aflați în mijlocul de transport și disconfortul creat călătorilor care au trebuit să aștepte finalizarea completării constatării amiabile sau să-și găsească o altă soluție de transport pentru a nu întârzia la serviciu.