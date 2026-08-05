Piatra-Neamț. Incendiu la un bloc în cartierul Mărăței

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ISU Neamț au stabilit drept cauză a incendiului autoaprinderea unor lichide combustibile cauzată de expunerea îndelungată la soare. Evenimentul nedorit a fost anunțat la ora 12.49, iar până la sosirea salvatorilor trei persoane s-au autoevacuat din imobil, fără a necesita îngrijiri medicale, iar alte două au fost evacuate de militari. Acestea din urmă au fost asistare medical pentru că au suferit atacuri de panică. Incendiul s-a manifestat cu flacără și degajare mare de fum de la nivelul unui balcon situat la al doilea etaj, spațiu comun, folosit pentru depozitare. Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, împiedicând propagarea la apartamentele din vecinătate. „În urma incendiului au ars bunurile depozitate în balcon (spațiu comun), tâmplăria din pvc de la ferestrele și ușile balconului și s-au deteriorat fațada blocului (de la etajele 3 și 4) și pereții de pe casa scării (aproximativ 200 mp). Totodată, forțele de intervenție au intervenit pentru evacuarea fumului de pe casa scării”, conform ISU Neamț.

Știre inițială

Un incendiu a fost anunțat în urmă cu puțin timp la un bloc de locuințe de pe strada Progresului din Piatra-Neamț. Pe 5 august, în jurul orei 13:00 militarii au fost anunțați prin apel la numărul unic de urgență 112 și au plecat imediat la drum.

„Forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț intervin, în aceste momente, in municipiul Piatra-Neamț pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament situat într-un bloc de locuințe de pe strada Progresului”.

Intervin cel puțin patru autospeciale de la pompieri, iar traficul este dirijat de polițiștii rutieri, la fața locului fiind mai mulți oameni. Focul s-a manifestat într-un balcon de la etajul al doilea.

Vom reveni cu detalii.

FOTO-VIDEO ISU Neamț