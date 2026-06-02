Piatra-Neamț. Incendiu în cartierul Gara Veche la acoperișul unei case. Pericol de extindere la alte locuințe

Un incendiu a izbucnit, marți, 2 iunie 2026, în jurul orei 10:00, la acoperișul unei locuințe din cartierul Gara Veche. Problema pompierilor militari este că, în zona incendiului, casele sunt foarte apropiate și focarul poate să genereze alte incendii, dată fiind structura cartierului.

“În aceste momente, forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț intervin în municipiul Piatra-Neamț pentru stingerea unui incendiu produs la o casă situată pe strada Munteniei”, a transmis căpitan Irina popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, de la fața locului.

