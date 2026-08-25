Piatra Neamț. Incendiu de la o țigară aruncată la întâmplare

Un incendiu cu degajare mare de fum a mistuit un container pentru depozitarea deșeurilor menajere. S-a întâmplat pe 25 august, pe strada Plutașului din Piatra Neamț, incendiul fiind anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 07:50.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț. „Incendiul se manifesta generalizat la un container cu pubele pentru depozitarea deșeurilor menajere, existând posibilitatea propagării la un autoturism situat în apropiere. Autoturismul a fost îndepărtat de proprietar până la sosirea forțelor de intervenție. Incendiul a deteriorat materialele combustibile din partea din spate a autoturismului”, anunță ISU Neamț.

Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia a ars întregul container. Cercetările au stabilit că incendiul a fost provocat de efectul termic cauzat de o țigară aprinsă aruncată într-una din pubele.

Gabi Sofronia

Imagini: ISU Neamț