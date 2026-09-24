Piatra Neamț. Impact între un autoturism și un camion – șoferii au scăpat nevătămați

Un accident de circulație în care a fost implicat un autoturism și un camion a avut loc pe 24 septembrie pe strada Mihai Viteazul, din Piatra Neamț. Apelul pentru ajutor prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 09:00. S-a anunțat că în cele două vehicule erau doar șoferii.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, SAJ și IPJ. „Cele două persoane implicate în accidentul rutier s-au autoevacuat. Niciuna dintre acestea nu a necesitat îngrijiri medicale”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Polițiștii rutieri vor stabili cauzele și condițiile în care a avut loc accidentul.

FOTO ISU Neamț