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Piatra Neamț. Impact între un autoturism și un camion – șoferii au scăpat nevătămați

de Sofronia Gabi

Un accident de circulație în care a fost implicat un autoturism și un camion a avut loc pe 24 septembrie pe strada Mihai Viteazul, din Piatra Neamț. Apelul pentru ajutor prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 09:00. S-a anunțat că în cele două vehicule erau doar șoferii.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, SAJ și IPJ. „Cele două persoane implicate în accidentul rutier s-au autoevacuat. Niciuna dintre acestea nu a necesitat îngrijiri medicale”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Polițiștii rutieri vor stabili cauzele și condițiile în care a avut loc accidentul.

FOTO ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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