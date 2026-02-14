Piatra-Neamț găzduiește etapa regională Est a competiției internaționale de robotică First Tech Challenge (20–22 februarie 2026)

Municipiul Piatra-Neamț intră pe harta evenimentelor educaționale din regiune, după ce Primăria este gata să intre în parteneriat cu Asociația „Eu Codez” pentru organizarea, la Sala Polivalentă, a etapei regionale Est din cadrul competiției internaționale First Tech Challenge, în perioada 20–22 februarie 2026.

Potrivit documentelor aferente proiectului de hotărâre, care va fi probabil aprobat de către consilieri în ședința din 16 februarie, la competiția de la Piatra-Neamț sunt așteptate peste 30 de echipe de robotică din regiune, cu un total de peste 500 de concurenți – elevi cu vârste între 14 și 18 ani. În cadrul concursului, participanții trebuie să construiască și să programeze roboți care îndeplinesc sarcini specifice, într-un format competițional care pune accent pe tehnologie, lucru în echipă și performanță.

Contribuția municipiului: 30.000 lei din bugetul local

Municipiul ar urma să aloce 30.000 de lei (TVA inclus), din capitolul bugetar „Cultură, recreere și religie”, dintr-un buget total estimat de 36.600 lei pentru eveniment. Suma acoperă cheltuieli precum, utilități Sala Polivalentă (până la 10.000 lei), închiriere echipamente scoring/streaming (10.000 lei), catering pentru voluntari (2.800 lei), cazare voluntari/invitați (7.200 lei), tipărituri (2.000 lei) și șnururi ecusoane (600 lei).

Diferența de buget este asigurată de Asociația „Eu Codez” din fonduri proprii și/sau sponsorizări, organizația urmând să se ocupe de demersurile de organizare și de resursele umane și materiale necesare.

De ce e important pentru județ

Organizarea etapei regionale Est la Piatra-Neamț este văzută ca o oportunitate de promovare a orașului și a județului ca spațiu în care educația modernă și inovarea au loc la scară mare. Evenimentul aduce în zonă sute de elevi, profesori și voluntari și poate consolida interesul comunității pentru proiecte STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematică), într-un context în care astfel de competiții devin tot mai relevante pentru viitoarele generații.

Clubul de robotică „Eu codez” s-a remarcat în ultimii ani prin performanțele obținute de copiii care participă la activitățile sale la nivel internațional. Printre rezultatele obținute în anul 2025 menționăm:

locul I evenimentul internațional World Robot Olympiad din Puerto Rico în 2024.

locul II la competiția internațională World Robot Olympiad (WRO) Slovenia 2025, la categoria Future Innovators – Elementary (amănunte aici) pentru un proiect PAXI – un locker autonom pentru colete, proiectat să fie atașat de autobuzele urbane.

medalia de argint la categoria Future Innovators – Senior la World Robot Olympiad (WRO) International Finals 2025 din Singapore (2025). Echipa dr. Inkable a construit un robot capabil să transforme orice tip de apă în apă potabilă, prin distilare și remineralizare (amănunte aici).

V.B.